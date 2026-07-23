CFR și „U” Cluj păstrează șanse la calificare după manșa tur din preliminariile Conference League!

CFR Cluj și Universitatea au încheiat la egalitate în prima manșă a turul doi preliminar pentru grupele Conference League.

CFR Cluj și Universitatea au obținut rezultate pozitive în manșa tur / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Mai întâi, vișiniii au remizat pe terenul celor de la Alaskhert, scor 1-1, la capătul unui meci în care CFR a părut adesea în corzi în fața adversarului din Armenia.

După ce au fost conduși la pauză, elevii lui Antonio Folha au revenit cu forțe proaspete de la cabine și au restabilit egalitatea prin Andres Șfaiț. Folosit ca atacant central la această partidă, el a punctat după o fază individuală excelentă, încheiată cu șut la colțul scurt.

Dacă o va elimina pe Alaskhert, CFR Cluj va da piept cu pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia).

„U” Cluj, revenire incredibilă

Mai multă tensiune a avut loc la Sfântu Gheorghe, acolo unde Universitatea Cluj a întâlnit-o pe Brann. Norvegienii au marcat la capătul primei reprize și în debutul celei de-a doua, iar cu zece minute înainte de final conduceau cu două goluri pe tabelă.

Soarta partidei avea să fie, însă, crudă cu oaspeții, care s-au văzut învingători înainte de ultimul fluier al meciului. Jovo Lukic (85) și Pinho (88) au punctat pentru ardeleni și au semnat o revenire incredibilă pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

În cazul în care vor trece de SK Brann, echipă din Norvegia, „U” Cluj vor avea parte de o misiune mai facilă în turul al treilea: vor da piept cu echipa câștigătoare dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru).

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