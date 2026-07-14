Admitere UBB: Măsuri de sprijin și condiții adaptate de desfășurare a concursului pentru candidații cu dizabilități la admiterea Universității Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2026–2027

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca anunță condiții adaptate pentru candidații cu dizabilități la admiterea pentru anul universitar 2026 – 2027.

Condiții adaptate pentru candidații cu dizabilități la admiterea UBB| Foto: monitorulcj.ro

Candidații cu dizabilități care se înscriu la admiterea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pentru anul universitar 2026–2027 pot beneficia, prin intermediul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități (CSD), de măsuri de sprijin și de condiții adaptate de desfășurare a concursului.

Admitere UBB: Măsuri de sprijin și condiții adaptate de desfășurare a concursului pentru candidații cu dizabilități la admiterea Universității Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2026–2027

Candidații care au nevoie de astfel de măsuri pot solicita adaptarea condițiilor de desfășurare a probelor de admitere pe baza documentelor justificative. Solicitările sunt analizate individual, în colaborare cu facultățile, astfel încât fiecare candidat să poată participa la concurs în condiții adecvate nevoilor sale.

Astfel, în funcție de situația fiecărui candidat și de specificul probelor de admitere, pot fi acordate măsuri precum timp suplimentar pentru susținerea probelor, accesibilizarea spațiilor de concurs, utilizarea tehnologiilor de asistare, menite să asigure desfășurarea admiterii în condiții echitabile.

Ghid informativ despre măsurile de sprijin în perioada admiterii

Pentru a veni în întâmpinarea candidaților, Centrul pentru Studenți cu Dizabilități din cadrul UBB a elaborat un ghid informativ care cuprinde informații despre formularea solicitărilor, documentele necesare și serviciile de sprijin disponibile atât în perioada admiterii, cât și pe parcursul studiilor universitare. Ghidul poate fi consultat pe pagina dedicată.

UBB îi încurajează pe candidații care au nevoie de astfel de măsuri să consulte ghidul înainte de înscriere și să contacteze din timp Centrul pentru Studenți cu Dizabilități, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate înainte de desfășurarea probelor de admitere.

A început admiterea la UBB: 13 – 30 iulie 2026

Prima sesiune a admiterii pentru anul universitar 2026–2027 se desfășoară în perioada 13–30 iulie 2026, calendarul incluzând înscrierile, probele de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor rămase disponibile, potrivit calendarului fiecăreia dintre cele 23 de facultăți ale UBB.

Informațiile complete privind admiterea la UBB sunt disponibile pe platforma dedicată, disponibilă pe site-ul Universității Babeș-Bolyai.

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