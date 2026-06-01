UBB, prima universitate din România în clasamentul internațional CWUR 2026

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca este prima universitate din România în clasamentul internațional CWUR 2026.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca s-a clasat pe locul 966 dintr-un total de 21.291 de universități din întreaga lume evaluate în 2026 de organizația Center for World University Rankings (CWUR).

Astfel, UBB Cluj rămâne singura universitate din România în top 1000 mondial, conform clasamentului internațional CWUR, ediția 2026.

Sursa: cwur.org

Această performanță confirmă poziția de lider național a UBB și plasează universitatea în primele instituții de învățământ superior la nivel global.

Clasamentul CWUR 2026, publicat luni, ia în considerare patru indicatori de performanță

*calitatea educației,

*prestigiul absolvenților,

*calitatea personalului

*performanța în cercetare.

Ediția 2026 Center for World University Rankings include doar 8 universități din România. Clujul bifează două prezențe în clasament, prin Univeersitatea Babeș-Bolyai și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

Top 8 universități din România în calamentul internațional CWUR 2026:

*Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – poziția 966

*Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București – 1036

*Universitatea Politehnică București – 1062

*Universitatea din București – 1141

*Universitatea Transilvania, Brașov – 1316

*Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași – 1467

*Universitatea de Vest, Timișoara – 1470

*Universitatea de Medicină „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca - 1585

Clasamentul CWUR este deschis de trei universități din SUA: Harvard, MIT și Stanford, urmate de Cambridge și Oxford (Marea Britanie).

