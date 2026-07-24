Temperaturi în scădere cu maxime de 21 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi în scădere cu posibile averse de ploaie și maxime de 21 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 24 iulie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 24 iulie, vremea va fi în general instabilă, în timp ce temperaturile se vor situa sub cele specifice perioadei.

În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar pe arii restrânse se vor semnala ploi, vijelii și fenomene specifice instabilității atmosferice.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 - 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 -19 grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 21 de grade, în scădere față de zilele anterioare, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

Vremea va fi in general frumoasă, însă se vor semnala înnorări, cu posibile averse de ploaie și intensificări ale vântului.

Șansele de precipitații vor rămâne ridicate și sâmbăta, însă maxime termice vor urca treptat până la 25 – 28 de grade Celsius.

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