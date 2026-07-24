Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Și-a reziliat contractul și a bătut palma cu altă echipă

CFR Cluj s-a despărțit de Luka Zahovic (30 de ani), atacant care fusese transferat în iarna trecută.

Luka Zahovic a plecat de la CFR Cluj / Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Luka Zahovic s-a despărțit de CFR Cluj în această vară.

Imediat după ce a plecat din Gruia, fotbalistul s-a înțeles cu Maribor, echipă pentru care a mai evoluat în trecut.

Anunțul plecării sale din România a fost făcut de către noul său club pe site-ul oficial.

„Sunt fericit să fiu din nou aici. E plăcut să mă întorc acasă, într-un mediu familiar, şi abia aştept să mă alătur echipei şi să continuăm sezonul împreună. Sper să avem o poveste de succes în faţă”, a declarat Zahovic.

Până să ajungă la CFR Cluj, Zahovic a mai jucat pentru Heerenveen, Pogon Szczecin sau Gornik Zabrze. Luka Zahovic este internaţional sloven, tatăl său fiind celebrul Zlatko Zahovic, fotbalist de top din Slovenia în anii 1990-2000.

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