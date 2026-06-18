UBB Cluj, în TOP 1000 QS World University Rankings 2027

Doar opt instituții de învățământ superior din România se regăsesc în acest an în clasamentul QS World University Rankings. Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca își menține competitivitatea și performanța academică, plasându-se în TOP 1000.

UBB Cluj, în TOP 1000 QS World University Rankings 2027|Foto: monitorulcj.ro

UBB își menține competitivitatea și se plasează în TOP 1000 – poziția 851 – 900 – potrivit clasamentului mondial QS World Rankings 2027.

România este prezentă doar cu 8 universități în clasamentul din acest an, însă doar două instituții de învățământ superior – Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din București – se plasează în Top 1000.

UBB Cluj, în topul mondial QS World University Rankings 2027

La nivel mondial, UBB Cluj se clasează în intervalul 851 – 900, fiind precedată în clasament de Universitatea din București (801 – 850).

Sursa: QS World University Rankings 2027

Cercetarea, angajabilitatea, reputația academică și sustenabilitatea sunt criterii ce plasează Universitatea Babeș-Bolyai în top 1.000 al instituțiilor de învățământ superior la nivel mondial.

La nivel național, pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai, în ediția din 2027 a clasamentului QS World University Rankings se mai regăsesc alte șapte universități.

Clasamentul QS World University Rankings 2027 (ediția 23), evaluează multipli indicatori de performanță și oferă o ierarhie a celor mai importante instituții de învățământ superior din lume.

Indicatori de performanță evaluați:

*reputația academică (Academic Reputation), reputația în rândul angajatorilor (Employment Outcomes),

*ponderea studenților pe facultăți (Faculty Student Ratio),

*numărul de citări pe facultăți (Citations per Faculty),

*ponderea cadrelor didactice internaționale (International Research Network),

*ponderea studenților internaționali (International Students),

*parteneriate internaționale de cercetare (International Research Network),

*angajabilitatea absolvenților (Employment Outcomes)

*sustenabilitatea (Sustainability)

De altfel, Clujul bifează două prezențe în QS World University Rankings: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se plasează în intervalul 1.400+, potrivit clasamentului.

Clasamentul universităților reomânești în QS World University Rankings 2027:

*Universitatea din București – 801-850

*Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – 851-900

*Universitatea Al. I. Cuza din Iași – 1201-1400

*Universitatea Politehnica București – 1201-1400

*Universitatea de Vest din Timișoara – 1201-1400

*Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 1401+

*Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 1401+

*Universitatea Transilvania din Brașov – 1401+

Clasamentul QS World University Rankings 2027 este deschis de universități din SUA și Marea Britanie:

*Massachusetts Institute of Technology (MIT) SUA

*Imperial College London Marea Britanie

*Stanford University SUA

*University of Oxford Marea Britanie

*Harvard University SUA

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