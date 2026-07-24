Navă comercială avariată în Marea Neagră. DSU: „Posibil impact cu o dronă maritimă”

O navă comercială care transporta cărbuni către Ucraina a fost avariată în noaptea de joi spre vineri în Zona Economică Exclusivă a României.

Navă comercială avariată în Marea Neagră. DSU: „Posibil impact cu o dronă maritimă”|Foto: Departamentul pentru Situații de Urgență - Facebook

O navă care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a raportat în noaptea de joi spre vineri o avarie provocată cel mai probabil de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine.

Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar echipajul este în siguranță.

Navă comercială avariată în Marea Neagră. DSU: „Posibil impact cu o dronă maritimă”

„În noaptea de 23 spre 24 iulie, autoritățile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe”, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului.

Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice.

Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat intervenția, iar către zona incidentului au fost direcționate navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren.

Din informațiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să își continue deplasarea către țărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii avariei.

Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, arată sursa citată.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar și a adoptării măsurilor corespunzătoare.

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