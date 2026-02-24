„Marile A – un cabaret despre adicții”, pe scena Teatrului Muzical: spectacol incendiar despre dependențe și nevoia de a fi salvați

„Marile A – un cabaret despre adicții” aduce în fața publicului tema vulnerabilității și a intervenției salvatoare. Un spectacol incendiar, cu muzică și umor, despre dependențe și nevoia de a fi salvați, marți, pe scena Teatrului Muzical.

Spectacolele lunii februarie continuă pe scena Teatrului Muzical, marți, de la ora 20:00, cu un spectacol curajos ce problematizează tema adicțiilor și șansa salvatoare în fața vulnerabilităților prin apropiere și rolul determinant al comunității.

„Marile A – un cabaret despre adicții” este un spectacol incendiar, cu muzică și umor, despre dependențe și nevoia de a fi salvați.

Stația Teatrului Muzical vine cu o abordare în care strălucirea și neliniștea stau la aceeași masă. Râzi. Te lași dus. Apoi îți dai seama că spectacolul vorbește despre lucruri pe care le-ai ținut bine ascunse.

E intens. E amuzant. E prea aproape de adevăr. Marile A - un cabaret despre adicții aduce pe scenă adicțiile moderne și o întrebare care ne urmărește adeseori: Dacă nu vine nimeni să ne salveze, ce facem?

Marile A - un cabaret despre adicție

24 & 28 februarie ora 20.00

Spectacol recomandat 16+.

MC Pasiune, cunoscut fanilor din Marele B – cabaretul despre burnout, are acum probleme mari cu consumul de substanțe. Mai ales cu ceva foarte nasol numit SPER – sperăm că nici n-ați auzit de el. Așa că are nevoie (din familie, din bloc, din partea statului, din mare) de un Salvator sau o Salvatoare. Cine credeți că va fi, oare?

Text: Maria Manolescu

Regie: Dragoș Mușoiu

Muzică: Renata Burcă

Coregrafie: Bezsán Noémi

Scenografie: Denisa Berceanu

Cu: Adonis Tanța, Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Rácz Endre și Renata Burcă

Programul lunii februarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical

