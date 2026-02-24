Restricții de circulație pe o stradă din Florești care face legătura cu Cluj-Napoca. Drumul va fi reparat.

Au fost anunțate restricții de circulație în comuna Florești, pe o stradă parte a unei rute alternative către municipiul Cluj-Napoca

Lucrări de modernizare pe o stradă din Florești | Foto: Google Maps

Mai exact estes vorba de începerea lucrărilor de reabilitare pe strada Crizantemelor din Florești.

„Începând cu data de 24.02.2026, demarăm lucrările de reabilitare a străzii Crizantemelor, pe tronsonul cuprins între strada Răzoare și str. Tăuțiului”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Restricții de circulație pe strada Crizantemelor din Florești

Conform sursei citate, pe durata lucrărilor, traficul auto va fi restricționat temporar, astfel:

Între orele 09.00 și 17.00

circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă

vor fi instalate semafoare pentru dirijarea traficului

Între orele 17.00 și 09.00

circulația se va desfășura pe ambele benzi

în anumite zone, partea carosabilă va fi la nivel de piatră

„Programul lucrărilor este condiționat de evoluția vremii, fiind posibile modificări ale intervalelor de lucru sau ale restricțiilor de trafic. Vă rugăm să circulați cu prudență în zonă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, a mai transmis Primăria Florești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: