  • Flux RSS
Florești

Restricții de circulație pe o stradă din Florești care face legătura cu Cluj-Napoca. Drumul va fi reparat.

Au fost anunțate restricții de circulație în comuna Florești, pe o stradă parte a unei rute alternative către municipiul Cluj-Napoca

Lucrări de modernizare pe o stradă din Florești | Foto: Google Maps Lucrări de modernizare pe o stradă din Florești | Foto: Google Maps

 

 


 

Mai exact estes vorba de începerea lucrărilor de reabilitare pe strada Crizantemelor din Florești.


 

 


 

„Începând cu data de 24.02.2026, demarăm lucrările de reabilitare a străzii Crizantemelor, pe tronsonul cuprins între strada Răzoare și str. Tăuțiului”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.


Restricții de circulație pe strada Crizantemelor din Florești

Conform sursei citate, pe durata lucrărilor, traficul auto va fi restricționat temporar, astfel:

Între orele 09.00 și 17.00


  • circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă
  • vor fi instalate semafoare pentru dirijarea traficului

Între orele 17.00 și 09.00

  • circulația se va desfășura pe ambele benzi
  • în anumite zone, partea carosabilă va fi la nivel de piatră

„Programul lucrărilor este condiționat de evoluția vremii, fiind posibile modificări ale intervalelor de lucru sau ale restricțiilor de trafic. Vă rugăm să circulați cu prudență în zonă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, a mai transmis Primăria Florești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Program nou de circulație pentru autobuze care duc în Borhanci, Florești și Săvădisla. CTP Cluj anunță modificări.

Măsuri temporare la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești în contextul lucrărilor de extindere: cursuri în trei schimburi și ore cu durată redusă. Primarul Bogdan Pivariu: „Un efort temporar, asumat pentru un scop clar”.

Stația Avram Iancu din Florești, mutată temporar. Unde va fi?

Ultimele Stiri
abonare newsletter