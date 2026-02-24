4 ani de război în Ucraina: Majoritatea românilor NU cred că va fi pace anul acesta

La exact patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, majoritate românilor nu cred că va fi pace, în 2026, în țara vecină.

Majoritate românilor sunt sceptici în ceea ce privește pacea din Ucraina în 2026 | Foto: inscop.ro

Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, conform sondajului „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România” realizat de INSCOP Research pentru New Strategy Center.

Aproape o treime dintre români cred că Rusia va declanșa un nou război în Europa

În plus, aproape o treime dintre respondenți sunt de părere că Rusia va declanșa un nou război în Europa în următorii trei ani.

La întrebarea cu privire la probabilitatea ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 printr-un acord de pace, 8,9% dintre români răspund că acest lucru se va întâmpla „în foarte mare măsură”, iar 21,5% „în destul de mare măsură”. În schimb, 24,5% cred „în destul de mică măsură”, iar 38,5% „în foarte mică măsură sau deloc”. Un procent de 6,7% nu știu sau nu răspund.

Cred într-o măsură mai mare decât media populației că războiul se va încheia printr-un acord de pace în 2026 următoarele categorii: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din orașele mici și angajații din sectorul public. Cei mai sceptici sunt votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și angajații din sectorul privat.

Un nou război pornit de Rusia în Europa?

Referitor la percepția cu privire la declanșarea unui nou război în Europa, 30,1% dintre respondenți cred că Rusia va iniția un conflict în următorii trei ani, în timp ce 58,8% resping această ipoteză. 11% nu știu, iar 0,1% nu răspund.



Consideră într-o măsură ușor mai mare decât media că Rusia va declanșa un nou război în Europa votanții PSD, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Sunt mai puțin îngrijorați de această perspectivă votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din orașele mari, precum și angajații din sectorul public.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, în perioada 28 ianuarie - 6 februarie 2026. Cercetarea s-a desfășurat prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: