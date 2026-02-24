Andi Daiszler a fost ales în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național

Fondatorul Asociației Daisler, Andi Daiszler a fost ales în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național.

Andi Daiszler, ales în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național | Foto: Ciobanu Roxana, monitorulcj.ro

Consiliul Administrației Fondului Cultural Național are o nouă componență. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii.

Au fost nominalizați specialiști de o calitate profesională remarcabilă, oameni care, prin munca lor, au influențat în mod real scena culturală din România, astfel că alegerea nu a fost deloc ușoară.

Andi Daiszler, ales în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național

Printre cei aleși se numără și Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler.

Andi Daiszler este preşedintele Asociației Daisler și directorul festivalului de light-art Lights On.

Este primul român care face parte din boardul celei mai mari rețele de festivaluri de lumină din lume (ILO) și creatorul celebrei instalații «MI-E DOR DE TINE», una dintre cele mai cunoscute instalații de light-art realizate în țara noastră în ultimii 30 de ani.

„Licențiat în Jurnalism, cu peste un deceniu de experiență în domeniul cultural și proiecte ONG, Andi Daiszler aduce in Consiliul AFCN o perspectivă orientată spre noile media, inovare, accesibilizarea culturii în spațiul public și conectarea scenei culturale românești la dinamici internaționale”, a transmis Ministerul Culturii, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Ministerul a mai transmis că a urmărit cu atenție ca toate ariile tematice finanțate de AFCN să fie reflectate prin competența directă și experiența concretă a noilor membri, pentru ca deciziile viitoare să fie bine ancorate în realitățile domeniului.

„Mai presus de atât, ne-am dorit o echipă care să reflecte diversitatea și complexitatea sectorului cultural în ansamblul său: de la

artele spectacolului

arte vizuale

patrimoniu

educație prin cultură

intervenție culturală

cultură scrisă

cercetare

artă digitală

noile media și nu numai

Noua structură aduce un suflu proaspăt și o reală deschidere. Îmbină experiența din instituțiile publice cu dinamica mediului privat și a sectorului independent, iar, în același timp, reunește generații diferite, oferind și vocilor mai tinere șansa de a contribui activ la direcțiile strategice”, a mai precizat Ministerul Culturii.

Potrivit sursei citate, prin această componență, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) va continua să rămână un sprijin real pentru initiativele care aduc idei inovatoare, pentru proiectele care apropie oamenii de cultură și pentru valorile care dau sens și coerență comunităților.

„Ne dorim ca finanțările acordate să susțină nu doar proiecte bune, ci și încrederea în capacitatea culturii de a conecta, de a inspira și de a construi pe termen lung. Le mulțumim tuturor celor care au trimis propuneri! Noii echipe îi dorim un mandat de succes, cu decizii inspirate și impact real pentru cultura din România!”, au conchis reprezentanții Ministerului Culturii.

