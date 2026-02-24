10 mil. € pentru modernizarea termoficării din Cluj-Napoca. Emil Boc: „Am semnat contractul”.

A fost semnat contractul, în valoare de 10,8 milioane de euro pentru modernizarea rețelei de termoficare din muncipiul Cluj-Napoca.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a semnat contractul de 10,8 mil euro pentru modernizarea rețelei de termoficare din municipiu | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Anunțul a fost făcut astăzi, marți, 24 februarie de către primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Am semnat un contract în valoare de 10,8 milioane euro pentru modernizarea a 6,3 km de rețele de termoficare din municipiul Cluj-Napoca. Investiție majoră în modernizarea sistemului de energie termică din Cluj-Napoca prin Insula de energie Pata, Bulevardul Nicolae Titulescu”, a transmis Emil Boc, într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a explicat care sunt beneficiile pentru clujeni în urma acestui proiect.

Ce înseamnă asta pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca?

facturi mai mici la energia termică livrată de către Regia de Termoficare - datorită investițiilor

atragere de fonduri europene - 60% din banii investiți provin din fonduri europene

diminuarea gazelor cu efect de seră; diminuarea poluării

„Facem tot ce ne stă în putință să creștem calitatea vieții la Cluj, pentru că cetățenii merită acest lucru. Vom continua investițiile în compania de termoficare (Termoficare Napoca S.A. - n. red.), pentru ca energia termică să fie accesibilă pentru toți”, a mai transmis Emil Boc.

Peste 6 km de rețele, modernizate cu aproape 11 milioane de euro în Cluj-Napoca

Contractul semnat la Primăria Cluj-Napoca vizează proiectarea și execuția pentru modernizarea a 6,3 kilometri de rețele de distribuție / transport. Valoarea este de 55,4 milioane lei. Durata execuției va fi de 18 luni de la data semnării ordinului de începere.

Noua infrastructură va deservi exclusiv consumatori rezidențiali.

Despre proiectul Insulei de energie Pata - Bd. Nicolae Titulescu:

Proiectul prevede modernizarea a 1,095 km de rețea de transport și reabilitarea a 5,205 km de rețea de distribuție, modernizarea completă a trei puncte termice și montarea a 292 de contoare inteligente.

Conductele vor fi noi, preizolate și echipate cu sisteme de detectare a avariilor

Pe clădirile punctelor termice vor fi montate panouri fotovoltaice

Trei puncte termice (1, 3 și 4 Pata) vor funcționa integrat, unul dintre ele devenind sursă conducătoare pentru întreaga insulă

Producerea energiei termice va fi realizată prin echipamente care valorifică surse regenerabile, echipamente de cogenerare pentru producerea simultană de energie termică și electrică cu eficiență ridicată și cazane moderne pe gaze naturale

Sistemele sunt pregătite pentru funcționarea cu amestec de gaze regenerabile, inclusiv hidrogen verde.

Câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor este asocierea AVRIL SRL – ECO THERM SERVICES SRL – MECATRON SRL. Contractul de finanțare aferent proiectului a fost semnat pe 28 ianuarie 2025, împreună cu Ministerul Energiei, prin Programul-cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, din Fondul pentru Modernizare. Valoarea totală a proiectului este de 82,4 milioane lei cu TVA.

„Prin această investiție, Cluj-Napoca face încă un pas concret către un sistem de termoficare mai eficient, mai verde și mai sustenabil. Astfel, reducem pierderile din rețea și emisiile de CO₂ și oferim clujenilor un sistem modern, sigur și pregătit pentru viitor. Continuăm să realizăm investiții pentru a crește calitatea vieții la Cluj”, a conchis Emil Boc.

