Administrație

Trei treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi semaforizate. Vezi unde.

Trei treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca vor fi semaforizate.

Trei treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi semaforizate | Foto: Facebook, Dan Tarcea / Fotografie ilustrativă Trei treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi semaforizate | Foto: Facebook, Dan Tarcea / Fotografie ilustrativă

 

 


 

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, marți, 24 februarie 2026.


 

 


Trei noi semafoare în Cluj-Napoca

Astfel, municipalitatea pune în funcțiune de joi, 26.02.2026 instalațiile de semaforizare de la următoarele treceri de pietoni:

  • Piața Mihai Viteazul (stația din fața cinematografului Florin Piersic) – spre latura cu râul Someș;
  • Piața Abator - zona intersecției cu strada Lalelelor;
  • Strada Emil Isac - zona Opera Maghiară;

„Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului. Recomandăm conducatorilor auto și pietonilor să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație”, se mai arată în comunicatul Primăriei Cluj-Napoca.


