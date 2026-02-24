Trei treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi semaforizate. Vezi unde.

Trei treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca vor fi semaforizate.

Trei treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi semaforizate | Foto: Facebook, Dan Tarcea / Fotografie ilustrativă

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, marți, 24 februarie 2026.

Trei noi semafoare în Cluj-Napoca

Astfel, municipalitatea pune în funcțiune de joi, 26.02.2026 instalațiile de semaforizare de la următoarele treceri de pietoni:

Piața Mihai Viteazul (stația din fața cinematografului Florin Piersic) – spre latura cu râul Someș;

Piața Abator - zona intersecției cu strada Lalelelor;

Strada Emil Isac - zona Opera Maghiară;

„Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului. Recomandăm conducatorilor auto și pietonilor să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație”, se mai arată în comunicatul Primăriei Cluj-Napoca.

