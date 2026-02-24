„Condițiile absurde exclud firmele românești din licitațiile pentru proiecte mari”, spune Alexandra Stoica, președinta Patronatului Societăților din Construcții Transilvania

Firmele românești sunt descurajate să participe la licitațiile pentru proiecte majore de infrastructură pentru că li se cer condiții absurde, o experiență și capacitate financiară greu de îndeplinit și, în general, condiții pe care doar firme din străinătate le pot îndeplini.

Alexandra Stoica, președinte PSC Transilvania | Foto: Facebook, Patronatul Societatilor din Constructii - Filiala Transilvania (stânga) / DEx 4 Tureni înainte de finalizare (dreapta) arhivă monitorulcj.ro

În dosarele de achiziție pentru proiecte majore, eligibilitățile sunt „supralicitate” și pentru fiecare parte cerința nu este doar o lucrare similară, ci mai multe, spune Alexandra Stoica, președinta Patronatului Societăților din Construcții Transilvania.

„Dacă firmele românești ar avea deja mai multe contracte anterioare, nu ar fi nevoite să apeleze la mai multe companii străine. Până la urmă dorim să susținem companiile naționale. Dorim ca aici în țară să fie formate eligibilități, să fie realizate lucrări similare, nu neapărat să vină antreprenori generali sau terți din alte țări”, a spus Alexadra Stoica, potrivit Cluj1, care citează podcastul Horia Nasra Show.

CITEȘTE ȘI:

Patronatul Societăților din Construcții (PSC) Transilvania accelerează pregătirile pentru Conferința Regională din 12 martie 2026, eveniment care va reuni experți din domeniu public și privat, gata de colaborare pentru un viitor mai bun în societate.

În această perioadă, Patronatul Societăților din Construcții - Filiala Transilvania continuă seria întâlnirilor de lucru dedicate organizării Conferinței Regionale PSC Transilvania, eveniment strategic pentru mediul construcțiilor.

Consolidarea dialogului public–privat

Identificarea soluțiilor de finanțare și dezvoltare

Accelerarea digitalizării și creșterii productivității

Promovarea bunelor practici de leadership în construcții

Acestea sunt doar câteva dintre temele majore care vor defini agenda evenimentului din 12 martie, Cluj-Napoca.

Conferința Regională PSC Transilvania va avea loc în 12 martie 2026, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: