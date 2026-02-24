Bugetul pe 2026 ar putea fi votat săptămâna viitoare în Parlament. Kelemen Hunor: „Mai sunt discuții tehnice”. Liderii coaliției nu au ajuns la un acord în privința investițiilor publice.

Proiectul de buget ar putea intra în dezbatere și supus votului în Parlament săptămâna viitoare. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că „discuțiile tehnice” privind bugetul de stat în 2026 sunt în curs.

Bugetul pe 2026 ar putea fi votat săptămâna viitoare în Parlament. Kelemen Hunor: „Mai sunt discuții tehnice”|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere și vot, în condițiile în care în prezent au loc încă discuții tehnice pe marginea documentului.

Bugetul pe 2026 ar putea fi votat săptămâna viitoare în Parlament. Kelemen Hunor: „Mai sunt discuții tehnice”.

Proiectul va intra în analiza coaliției de guvernare. Liderii partidelor de guvernare nu au ajuns la un acord în ceea ce privește capitolul investițiilor publice

„Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere și pentru vot. În aceste zile sunt și discuții tehnice între vicepremier și miniștri, Ministerul de Finanțe și ceilalți. Și vor fi și discuții politice în coaliție. Sunt câteva chestiuni unde în acest moment nu am reușit să închidem discuțiile, investițiile. Investițiile, fiindcă aceste investiții publice mențin și economia românească și firmele românești. Trebuie să recunoaștem, dacă investițiile publice în anumite zone se opresc, firmele românești intră în faliment, nu multinaționalele”, a declarat liderul UDMR la RFI, citat de Agerpres.ro

El a subliniat că este nevoie de cofinanțare pentru PNRR și pentru fondurile europene.

„Avem nevoie de cofinanțare pentru PNRR, pentru fonduri europene, unde sunt sume foarte mari și în granturi și în împrumuturi. Și acolo e un efort uriaș și nu am reușit să închidem pachetul social, fiindcă acolo iarăși e o chestiune care trebuie discutată - cum facem cu pensionarii.

Propunerea noastră era în felul următor: să există o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că va exista pentru pensionarii de până la 3.000 de lei pensia o plată în două tranșe, într-o singură tranșă, în a doua jumătate a anului, în prima jumătate a anului și în a două jumătate a anului, în funcție de... Dar trebuie făcut acest pas, trebuie dat acest ajutor pensionarilor obligatoriu. Și mai sunt câteva chestiuni unde există discuții care afectează într-un fel și bugetul, jaloanele din PNRR, care unele sigur că nu vor fi atinse și asta ar însemna ori pierdere de bani, ori trecerea pe bugetul național în perioada următoare unde au început investițiile”, a explicat Kelemen Hunor.

Jaloane neîndeplinite din PNRR

Întrebat ce jalon nu va fi atins, liderul UDMR a răspuns:

„Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România și-a asumat să fabrice panouri solare și combustibilul pe hidrogen. Deci acele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. (...) Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Dar sunt și alte chestiuni care trebuie în această perioadă închise și vorbim de acele jaloane care nu au fost până acum închise. Pe magistrați sper că am închis și mai sunt câteva chestiuni care încă sunt în discuție. Problema care era anul trecut, când România a renegociat jaloanele, toate ministerele au luptat pentru a păstra jaloanele. Și acum unele ministere se trezesc că n-au cum să le îndeplinească”, a mai adăugat liderul UDMR.

El a criticat includerea unor obiective nerealiste în PNRR.

„A fost o prostie să includem de la bun început, de exemplu, hidrogenul în PNRR, fiindcă nu era o tehnologie perfecționată nicăieri în lume. Și noi credeam că noi vom face ceva, un boom uriaș. Deci aia a fost o greșeală din start”, a mai afirmat Kelemen Hunor

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: