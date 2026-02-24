Clujul, sub cod galben de vânt de Dragobete. Prognoză meteo 24 februarie 2026

Codul galben de vânt puternic este valabil în tot județul Cluj, marți, 24 februarie 2026, iar meteorologii au anunțat și ploaie.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Județul Cluj se află sub cod galben de vânt puternic, astăzi, marți, 24 februarie 2026.

„Vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h”, a transmis ANM.

Întreg județul Cluj, sub cod galben de vânt puternic | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă de la ora 10.00, până la ora 20.00.

Potrivit sursei citate, marți, la Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius.

Minima zilei va fi de 2 grade Celsius.

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca și cer mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.

