Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Fermierii și poducătorii locali sunt temelia agriculturii românești”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a transmis că fermierii români asigură hrana țăroo păstrează identitatea rurală prin munca lor.

Pe 10 octombrie a fost sărbătorită Ziua Produselor Agroalimentare Românești, un moment de recunoaștere pentru fermierii care hrănesc România.

Miercuri, 15 octombrie, deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan a susținut în plenul Camerei Deputaților o declarație politică dedicată fermierilor români, celor care, prin munca lor, asigură hrana țării și păstrează vie identitatea rurală.

Declarația a fost făcută în contextul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, sărbătorită la data de 10 octombrie, o zi menită să aducă în prim-plan valoarea produselor locale și respectul pentru cei care le produc.

Remus Lăpușam: „Fermierii reprezintă temelia agriculturii românești”

„Fermierii, crescătorii de animale, apicultorii, viticultorii și producătorii locali reprezintă temelia agriculturii românești. Prin efortul lor constant se păstrează legătura dintre om și pământul care îl hrănește, iar tradițiile noastre continuă să dea sens comunităților”, a declarat parlamentarul clujean.

Fiecare produs românesc poartă o poveste și o moștenire culturală.

„Într-un borcan de miere, într-o bucată de brânză sau într-un vin produs din struguri românești se regăsește munca multor generații și respectul pentru natură. Fără acești oameni nu am avea nici gustul autentic românesc, nici legătura firească dintre sat și oraș, care a modelat identitatea noastră națională.”, a mai spus Lăpușan.

Deputat clujean: Sprijiniere producătorilor locali, o preocupare permanentă

Deputatul PSD de Cluj a subliniat că sprijinirea producătorilor locali trebuie să fie o preocupare permanentă, nu una ocazională.

„România are nevoie de politici publice coerente, care să asigure acces real la piețe, lanțuri scurte de aprovizionare și promovare eficientă a produselor românești. Nu trebuie să exportăm materie primă și să importăm produse finite, ci să valorificăm ceea ce producem aici, acasă.”, a mai adăugat deputatul PSD.



Potrivit acestuia, alegerea produselor românești este, potrivit acestuia, „un act de responsabilitate economică și de solidaritate socială”. Fiecare produs cumpărat de la un producător local înseamnă bani care rămân în comunitate, sprijin pentru micile afaceri de familie și siguranță alimentară pentru întreaga țară.

„România are pământ roditor, resurse naturale valoroase și oameni harnici. Datoria noastră este să le asigurăm cadrul în care aceste resurse să fie folosite cu înțelepciune, astfel încât beneficiile lor să ajungă la întreaga societate. Cei care hrănesc România merită nu doar apreciere, ci și sprijin concret, constant și onest”, a concluzionat Remus Lăpușan.

