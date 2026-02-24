Chirie cu 140 de lei în Cluj? Cazare ieftină în căminele UBB.

Aproximativ 6.000 dintre studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) beneficiază de un loc în căminele UBB, iar taxele de cazare pentru studenții români sunt printre cele mai scăzute la nivel național.

Peste 6.000 de studenți cazați în căminele UBB beneficiază de servicii accesibile de cazare – între 140 și 240 de lei pe lună. Tarifele sunt printre cele mai mici la nivel național și reprezintă o soluție avantajoasă pentru o studenție pe bune.

În funcție de criteriile de cazare stabilite prin regulamentele Universității, studenții pot primi, la începutul fiecărui an academic, un loc în camere cu 2, 3 sau 5 paturi, prețurile fiind stabilite în funcție de confortul fiecărei camere.

„Știm că nu e ușor pentru un student să-și închirieze o locuință în Cluj-Napoca și să-i rămână și bani de buzunar, așa că locurile din căminele UBB pot reprezenta o soluție, mai ales având în vedere că taxa de cazare este singura cheltuială a studentului din acest punct de vedere. În rest, Universitatea acoperă toate cheltuielile legate de căldură, apă, electricitate, internet sau curățenie. Astfel, studenții cazați în cămine se pot bucura de experiența studențească fără a avea și grija acestor sume deloc neglijabile”, spun reprezentanții conducerii UBB.

UBB are, în acest moment, 17 cămine proprii amplasate în Complexul studențesc Hașdeu, Complexul Sportiv Universitar „Prof. univ. dr. Iuliu Hațieganu”, și cartierul Mărăști, iar studenții pot beneficia și de servicii de spălare și uscare a hainelor la prețuri accesibile.

Cum sunt alocate locurile de cazare pentru studenți în cămine?

Locurile în cămine sunt alocate în baza unei solicitări depuse de studenți înainte de începerea fiecărui an universitar, iar repartizarea lor se face de către o comisie constituită la nivelul fiecărei facultăți, pe baza criteriilor legate de rezultatele la admitere sau din anul universitar anterior, condițiile sociale sau alte condiții speciale stabilite prin regulament, din comisiile de repartizare a locurilor făcând parte și reprezentanții studenților.

Tot pe baza solicitărilor formulate, unii dintre studenți (copii ai cadrelor didactice, studenți orfani de unul sau ambii părinți etc.) beneficiază de reducerea taxei de cazare sau chiar scutirea de la plata acesteia.

Căminele sunt igienizate și renovate periodic, astfel încât studenții să beneficieze în fiecare an de condiții cât mai bune.

