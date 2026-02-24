Am putea circula pe o parte din Magistrala Cluj - Oradea în 2026

Există șanse ca anul acesta să mergem cu trenul pe o porțiune de câțiva zeci de kilometri ai Magistralei Cluj - Oradea.

O parte din Magistrala Cluj - Oradea ar putea fi deschisă în 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Mai exact ar fi vorba despre primii puțin peste 30 de km ai lotului 1 de la magistrală, tronsonul de la Cluj-Napoca până la Aghireș.

„No, hai la Cluj... cu trenul în 2026! Avem șanse să mergem cu trenul în acest an pe primii 30,411 kilometri modernizați ai lotului 1 de la Cluj-Napoca până la Aghireșu pe care i-am filmat sâmbătă (21 februarie 2026 - n. red.) din dronă. Traficul se va relua însă fără electrificare după ce a fost închis în urmă cu fix doi ani. Este primul sector din cele patru spre Oradea și mai departe până la granița cu Ungaria.

Ultima raportare oficială a CFR, din decembrie 2025, a ajuns la 55% stadiu fizic. Realitatea din teren o confirmă: aproximativ jumătate e gata. Zona urbană este mai întârziată: avem fundația și stâlpii catenarei dar prea puțină șină. Podul din Cluj de la începutul filmării nu va fi demolat complet, ci se vor păstra pilele, se refac doar banchetele cuzineților și se pune tablier nou.

La celebra Tăietură a Turcului rămâne cum am stabilit: o soluție arhaică anti-călători feroviari, anti-pietoni, anti-cicliști și anti-siguranță cu menținerea trecerii la nivel în buricul târgului, lipită de un parc industrial și o stație de tren... «metropolitan». Deocamdată n-avem nimic în teren fiindcă n-a prevăzut nimeni bani pentru relocările de utilități”, a transmis Asociația Pro Infrastructură (API), într-o postare pe Facebook.

API a mai transmis că potrivit declarațiilor oficialilor CFR făcute la întâlnirea cu ei de la începutul lunii se încearcă un „joint venture” cu proprietarii de utilități care să suporte o parte din costuri și din bătaia de cap, de genul „puneți voi o țeavă, rezolvăm noi cu terenul”.

API: Sunt șanse ca în august să se ajungă la un nivel care să se încadreze pentru încasarea banilor din PNRR

„Salutăm creativitatea birocratică a CFR, nu și inteligența celor care au uitat că pasajul se execută în oraș unde e plin de cabluri și țevi de tot felul. După ce ieșim din zona metropolitană avem destul de multă cale de rulare așezată: traverse, șină fir dublu, peroane noi în mai multe puncte de oprire. Cele două poduri cu zăbrele sunt pe poziție. Consolidările sunt gata. Progresul e satisfăcător și sunt șanse ca în august să se ajungă la un nivel de șină-traversă suficient ca să se încadreze la încasarea banilor din PNRR.

În caz că vă întrebați, traseul rămâne plin de viraje care permit viteze de 80-100 km/h în loc de 140-160 km/h cum găsim pe Coridorul Rin-Dunăre. La fel cum vom avea și pe Craiova-Caransebeș, s-a ales o modernizare mai ieftină, fără îndulciri de curbe și variante de viteză complexe, ca să se eficientizeze costurile uriașe (în ton cu întârzierile) pe care le înregistrăm pe coridorul principal”, a conchis API.

Lucrările pe cei 166,5 km de traseu feroviar au fost împărțite pe patru segmente:

Lotul 1: Cluj Napoca - Aghireșu (30,41 km);

Lotul 2: Aghireșu – Poieni (36,53 km);

Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km);

Lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km)

Magistrala Cluj - Oradea: 2 miliarde de euro pentru 2 ore de călătorie

Valoarea totală estimată a proiectului este de 1,9 miliarde de euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro provin din alocarea acordată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), diferenţa fiind asigurată din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale CNCF CFR SA.

După încheierea tuturor lucrărilor, calea ferată Cluj-Episcopia Bihor va oferi o mobilitate foarte bună între zonele metropolitane Cluj-Napoca și Oradea, cu un timp de călătorie estimat la 2 ore și confort ridicat.

De asemenea, va fi o rută alternativă de conectivitate cu Europa Centrală și Țările Baltice pentru transportul de marfă datorită electrificării, oferind posibilitatea de operare a garniturilor cu locomotive puternice.

Conform estimărilor specialiștilor în infrastructură, proiectul de modernizare a căii ferate ar putea deveni operațional în 2028 – 2030.

Proiectul traseului feroviar vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor şi presupune realizarea unei infrastructuri ce va permite viteze maxime cuprinse între 100 km/h şi 160 km/h, ceea ce va reduce major durata parcurgerii distanței între cele două orașe reședințe de județ.

