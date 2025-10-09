Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Nicio victimă a violenței domestice nu trebuie lăsată singură”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a inițiat, alături alți deputați, un proiect de lege care vine în sprijinul victimelor violenței domestice.

Deputatul clujean Ovidiu Câmpean a inițiat, alături de alți colegi, un proiect de lege care vine în sprijinul victimelor violenței domestice

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a inițiat alături de deputate și deputați PNL, USR și UDMR, un proiect de lege care întărește protecția oferită victimelor violenței domestice.

Ovidiu Cîmpean: „Violența domestică este o rană a întregii societăți”

„Violența domestică nu este o chestiune privată sau o ceartă în familie, ci este o rană a întregii societăți, de aceea prin această colaborare între mai multe partide arătăm faptul că suntem hotărâți să schimbăm cadrul legislativ, să-l îmbunătățim, astfel încât să reducem acest fenomen al violenței domestice”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Lege împotriva violenței domestice

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, prin această lege, statul devine mai activ în protejarea victimelor:

Autoritățile locale vor fi obligate să contacteze victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu 14 zile înainte de expirare, pentru a asigura exercitarea dreptului la informare, inclusiv cu privire la posibilitatea prelungirii ordinului.

Asistența juridică devine obligatorie și gratuită atât pentru victimă, cât și pentru agresor.

Instanța va fi obligată să dispună consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară ori nevoluntară pentru agresori, potrivit Legii sănătății mintale. În cazul în care agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța poate dispune integrarea acestuia într-un program de asistență specializat.

Durata unui nou ordin de protecție poate ajunge până la 24 de luni, dacă este emis în termen de 5 ani de la expirarea celui anterior.

La expirarea ordinului de protecție, cererea pentru emiterea unui nou ordin poate fi formulată nu doar de victimă, ci și de procuror, autoritatea locală sau un furnizor acreditat de servicii sociale, cu acordul victimei.

Recent, deputatul de Cluj a semnat și votat pentru înființarea în plenul reunit al Parlamentului înființarea Comisiei speciale „România fără violență”

Deputatul clujean a afirmat că autoritățile își doresc un sistem de protecție uman.

„În urma înființări comisiei împotriva violenței domestice în Parlamentul României căutăm ca oamenii să nu simtă frică în propria casă. Aceste modificări legislative sunt obligatorii pentru toată lumea, însă educația și mentalitățile se schimbă prin efortul comun al tuturor”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

El a mai afirmat că acest proiect de lege reprezintă un pas important spre un sistem mai uman, mai responsabil și mai eficient.

„Știu că nicio lege nu poate înlocui educația, schimbarea mentalităților și construirea unei societăți bazate pe respect și empatie. Dar legea poate și trebuie să ofere instrumentele necesare pentru protecția imediată a celor în pericol. Suntem cu toții responsabili pentru a face din România o țară în care nimeni nu trebuie să trăiască în frică în propria casă”, a conchis Cîmpean.

Rolul acestei comisii din Parlament este clar: să pună în mișcare schimbarea. Nu doar vorbe, ci măsuri concrete:

Monitorizarea agresorilor prin brățări electronice, pentru ca ordinele de protecție să nu mai fie doar o hârtie

Crearea de adăposturi în fiecare județ, pentru ca nicio victimă să nu mai fie nevoită să rămână lângă agresor.

Consiliere psihologică pentru victime și pentru copiii lor.

Educație în școli despre respect, egalitate și prevenirea abuzului.

