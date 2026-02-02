Situație critică în sondaje pentru Viktor Orban: riscă să piardă puterea. Partidul de opoziție Tisza, avans de 8% în fața Fidesz.

Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când a venit la putere în 2010. Alegerile parlamentare din aprilie ar putea produce o schimbare majoră pe scena politică din Ungaria.

Provocări majore pentru Viktor Orban: Alegerile parlamentare din aprilie ar putea produce o schimbare majoră pe scena politică din Ungaria| Foto: DepositPhotos.com

Partidul de opoziție de centru-dreapta Tisza și-a menținut avansul de opt puncte procentuale în fața formațiunii lui Viktor Orban la guvernare Fidesz în luna ianuarie, arată luni un sondaj înainte de alegerile parlamentare stabilite pentru 12 aprilie, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când a venit la putere în 2010, deși rezultatul este încă foarte incert.

Partidul Tisza este condus de fostul apropiat al guvernului Peter Magyar care susține că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile UE înghețate pentru a stimula economia și a ancora cu fermitate Ungaria în UE.

Votul din aprilie va avea implicații majore pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta de pe continent.

Orban, un aliat al președintelui american, a avut de multe ori ciocniri cu UE din cauza anumitor dispute, în timp ce a menținut legături cordiale cu Rusia și a criticat Ucraina. UE îl acuză pe Orban că erodează valorile democratice în Ungaria, ceea ce el neagă.

Tisza, în preferințele electoratului din Ungaria

Ultimul sondaj, efectuat între 21 și 24 ianuarie de Institutul Publicus și publicat de cotidianul Nepszava, a arătat că 48% din votanții deciși susțineau Tisza, în timp 40% preferau Fidesz, fapt care nu s-a schimbat din decembrie.

În afară de cele două partide mari, numai Patria noastră (Mi Hazank) va depăși pragul de 5% necesar pentru intrarea în parlament, potrivit sondajului.

Sondajul a stabilit de asemenea că 63% dintre votanți cred că Ungaria se îndreaptă într-o direcție greșită. Procentul a crescut la 71% în rândul pensionarilor, un segment demografic cheie, pe care Orban l-a vizat printr-o creștere a pensiei.

Cele mai multe sondaje indică faptul că Fidesz este în urma Tisza în pofida măsurilor prin care au încercat să mulțumească electoratul după ani de stagnare economică în Ungaria, care s-a confruntat cu cea mare creștere a inflației din UE după invadarea Rusiei de către Ucraina.

Cu toate acestea, există institute de sondare a opiniei publice proguvernamentale care indică un avans al Fidesz. De exemplu, un sondaj al Institutului Nezopont proguvernamental arată că Orban se bucură de un sprijin electoral de 46%, în comparație cu 35% în cazul lui Magyar.

Foto: DepositPhotos.com

