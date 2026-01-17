A fost promulgată legea care oferă acces gratuit tinerilor la vaccinul anti-HPV. Screeningul și controalele periodice, principala modalitate de prevenție a cancerului de col uterin.

Legea care oferă acces gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani la vaccinarea anti-HPV, precum și la servicii medicale periodice de testare pentru cancerul de col uterin, a fost promulgată.

Vaccinarea gratuită anti-HPV, accesibilă pentru fete și băieți cu vârsta de până la 26 de ani|Foto: Freepik.com

Președintele Nicușor Dan a anunțat, sâmbătă, că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, și la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

„Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a notat șeful statului în mesajul publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate.

„Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, arată Nicușor Dan în mesajul citat.

De la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV a devenit gratuit pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, fiind decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, fetele și băieții cu vârsta între 11 – 26 de ani pot obține vaccinul anti-HPV în farmacie, pe baza unei rețete de la medicul de familie. Proiectul esențial pentru sănătatea publică a fost inițiat de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Ce spun tinerii despre vaccinarea anti-HPV

Potrivit unui sodaj realizat în rândul studenților de Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City, publicat în toamna anului trecut, tinerii români susțin vaccinarea anti-HPV, însă în continuare persistă anumite lacune în informațiile pe care le au despre transmiterea virusului.

Astfel, 97% dintre tineri au auzit de infecția cu HPV, iar peste 95% știu că este un virus care poate infecta atât femei, cât și bărbați și că vaccinul nu este destinat exclusiv fetelor.

În același timp, 28% dintre participanți nu știu că infecția cu HPV este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală, deși 7 din 10 recunosc că majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome vizibile și că vaccinarea este cea mai eficientă înainte de debutul vieții sexuale.

Potrivit sondajului, informațiile privind accesul sunt relativ bine cunoscute: 9 din 10 tineri știu că vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Cercetarea a fost derulată printr-un chestionar online, prin care Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City au urmărit analiza gradului de informare, a atitudinilor și a comportamentelor privind infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV.

