Premierul Bolojan anunță următoarea reformă după administrativ. Vizează pensiile militarilor

Premierul României, Ilie Bolojan, a dezvăluit că după finalizarea pachetului de reformă a administrației publice, următorul pas va fi modificarea sistemului de pensii pentru personalul din sectorul ordinii publice și al apărării.

Premierul Bolojan anunță următoarea reformă după administrativ

„Reforma pensiilor militare urmează modelul celor implementate pentru magistrați. Nu este o opțiune personală, ci o necesitate determinată de realitățile demografice și de piața muncii. Nu mai există resurse suficiente pentru a înlocui personalul care se pensionează la 50-52 de ani, ceea ce face sistemul nesustenabil”, a explicat premierul într-un interviu acordat G4media.ro.

În același interviu, Bolojan a precizat că grupul de lucru dedicat reformelor din justiție va prezenta concluziile în luna februarie. La întrebarea despre eventuale schimbări în modul în care magistrații sunt anchetați, șeful Guvernului nu a oferit un răspuns direct, și a afirmat că este necesară o procedură prin care cei verificați să nu decidă singuri cine îi controlează.

Bugetul pentru apărare va fi mai mare

Pe tema bugetului pentru apărare în 2026, Bolojan a anunțat că acesta va fi ușor mai mare decât anul trecut, urmând să se situeze între 2,3 și 2,4% din PIB, menționând că discuțiile cu Ministerul Apărării sunt încă în desfășurare și că atingerea țintei de 3% din PIB nu este realistă în acest moment.

