Elevii clujeni, excelență în Geografie

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, a avut loc la Râmnicu-Vâlcea, a XXVII-a ediție a Concursului național interdisciplinar „La Școală cu Ceas”, unde au participat peste 1100 de elevi din cadrul nivelului școlar gimnazial.

Echipa de elevi cu coordonatoarea lor, prof. dr. Daniela Drăgan din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca





În cadrul secțiunii Geografie, unde s-au înregistrat un număr de 465 participanți, elevii clujeni, din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, au obținut rezultate excepționale la acest concurs școlar care reflectă nivelul ridicat de pregătire al elevilor și calitatea actului educațional.







Echipa de elevi din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca a fost pregătită și coordonată de doamna prof. dr. Daniela Drăgan și toți cei 8 elevi participanți au obținut următoarele distincții:



Clasa a V-a:



1. Pădure Luca Dominic, Premiul III

2. Florea Salome-Monica, Mențiune

3. Vaida Levi-Mihai, Mențiune

4. Crișan Rebeca, Premiul Special



Clasa a VI-a



1. Cioloca Radu Natan, Premiul I și cupa (pentru cea mai mare medie de la clasa a VI-a)

2. Vas Paul Alexandru, Premiul II



Clasa a VII-a



1. Florea Simon, Premiul III

2. Pop Vlad Samuel, Premiul III



Adresăm felicitări elevilor pentru angajament în învățare, muncă susținută și dedicare!

Conducerea Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, mulțumește părinților pentru încrederea pe care au acordat-o școlii.



Sursa foto: Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca