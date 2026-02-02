Liberalii clujeni reacționează la declarațiile fostului deputat USR, Viorel Băltărețu, cu privire la suspendarea lucrărilor la centura metropolitană: „Clujul nu are nevoie de politicieni care comentează de pe margine”

Reacție dură a liberalilor clujeni în problema suspendării lucrărilor la centura metropolitană. PNL Cluj îl acuză pe secretarul de stat Viorel Băltărețu (USR) de ipocrizie și lipsă de implicare: „Unde ați fost când au fost blocaje? În spatele tastaturii”, transmite PNL Cluj.

Reacție dură a liberalilor clujeni în problema suspendării lucrărilor la centura metropolitană: „ USR este un partid dual: la guvernare când sunt funcții, în opoziție când sunt probleme"

PNL Cluj a înregistrat o reacție publică cu privire la declarațiile secretarului de stat Viorel Băltărețu, fost deputat USR de Cluj.

În condițiile în care secretarul de stat a semnalat suspendarea lucrărilor la centura metropolitană Cluj ca pe o probleă de natură „administrativă” ce ridică semne de întrebare, liberalii clujeni precizează că fostul deputat USR de Cluj recurge la tactici consecrate: critica de pe margine, dar fără soluții.

Mai mult, liberalii susțin că USR „fuge de guvernare” și își alimentează forța din scandal:

„USR se prezintă drept partid de guvernare, dar în momentele în care apar proiecte mari, complicate și costisitoare, USR se retrage din responsabilitate și reapare doar cu atacuri și sloganuri. Exact asta vedem și acum”, se arată în informarea publicată de liberalii clujeni.

„Declarațiile domnului Viorel Băltărețu, Secretar de Stat USR, despre Centura Metropolitană Cluj reprezintă încă o dovadă a dublului standard și a ipocriziei politice care definesc acest partid.

Centura Metropolitană este un proiect asumat și un proiect complex. USR nu a contribuit cu nimic concret la realizarea lui. Nici bani, nici soluții, nici deblocări administrative, doar declarații”, susține PNL Cluj în mesajul citat.

„Domnul Băltărețu vorbește despre trafic, nervi și frustrare. Clujenii le cunosc. Dar ceea ce lipsește din discursul său este propria responsabilitate politică.

Unde a fost USR când trebuiau făcuți pași guvernamentali concreți, alocări bugetare, mecanisme de accelerare? Răspunsul este simplu: nu a fost nicăieri unde conta”, potrivit liberalilor clujeni.

În acest context, USR este acuzat de ipocrizie politică:

„USR este un partid dual: la guvernare când sunt funcții, în opoziție când sunt probleme.

Aceasta nu este guvernare. Este fugă de răspundere.

În calitatea dumneavoastră de Ministru Secretar de Stat, membru al Guvernului, unde ați fost când Centura avea nevoie de bani pentru exproprieri? Unde ați fost când au fost blocaje? Vă spunem noi: ați fost în spatele tastaturii să așteptați un moment prielnic pentru a ataca, pentru imaginea USR și a dumneavoastră.

Clujul nu are nevoie de politicieni care comentează de pe margine. Are nevoie de oameni implicați. Iar declarațiile lui Viorel Băltărețu arată limpede adevărul: USR preferă zgomotul în locul muncii și conflictul în locul soluțiilor”, susține PNL Cluj.

Viorel Băltărețu a criticat anterior decizia de suspendare a contractului, pe care apreciat-o drept un impas administrativ cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi a clujenilor.

La finalul săptămânii trecute, Primăria Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între doi dintre asociații câștigători ai licitației. Măsura vizează clarificarea situației legale a contractului și asigurarea fondurile necesare pentru derularea proiectului.

