„Educația este marea oportunitate a României”. Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels trage un semnal de alarmă în Parlament.

Marți, 18 noiembrie, în Parlamentul României, a avut loc consultarea publică „Criza educației între comasare, haos și dorința de libertate educațională. Homeschooling”, organizată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). La eveniment au participat peste 150 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, alături de reprezentanți ai Ministerului Educației și lideri ai sindicatelor.

Deputatul AUR Ramona Bruynseels, semnal de alarmă în Parlament: „Educația este marea oportunitate a României!”|Foto: Ramona Bruynseels

Discuțiile au abordat teme precum comasările școlare, reducerea fondului de burse, creșterea normei didactice și interesul tot mai mare pentru homeschooling.

„Educația este marea oportunitate a României”. Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels trage un semnal de alarmă în Parlament.

În cadrul consultării, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a transmis un mesaj clar privind necesitatea unor soluții reale pentru sistemul de învățământ:

„Noi reprezentăm opoziția, suntem hotărâți să venim cu soluții. Avem un program de guvernare care conține, în acest moment, propuneri concrete, dar care este, bineînțeles, perfectibil”.

Deputatul a subliniat și potențialul major al educației pentru dezvoltarea României:

„Am dorit să ne întâlnim pentru a trage semnalul că educația reprezintă marea oportunitate a României. Iar dacă muncim împreună și rămânem aproape, putem obține rezultate reale”, a adăugat deputatul Ramona Bruynseels.

Mesajul Ramonei Ioana Bruynseels vine într-un context dificil pentru învățământul românesc, marcat de nesiguranță și nemulțumiri în rândul profesorilor, elevilor și părinților, evidențiind nevoia unei direcții clare și responsabile pentru viitorul educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: