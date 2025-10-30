Deputatul Ramona Bruynseels (AUR): „Retragerea trupelor americane din România este un semnal grav al pierderii credibilității strategice a țării noastre”

Deputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a reacționat public, într-o declarație video postată pe pagina sa de Facebook, față de informațiile privind retragerea trupelor americane din România, considerând această decizie un semnal alarmant cu implicații profunde pentru securitatea națională și poziția României pe flancul estic al NATO.

„Retragerea trupelor americane este mai mult decât o chestiune statistică și mai mult decât un simplu număr de soldați care pleacă de pe teritoriul României. Plecarea lor este un semnal foarte grav, mai ales dacă o comparăm cu situația Poloniei, singura țară cu care, de fapt, ar trebui să ne comparăm, dar cu care, din păcate, nu mai putem să ne comparăm nici măcar teoretic în ceea ce privește importanța pentru flancul estic al Alianței”, a declarat deputatul AUR.

Potrivit Ioanei Ramona Bruynseels, România a pierdut teren strategic în relația cu Washingtonul, fiind practic „retrogradată” din poziția pe care ar fi trebuit să o ocupe în arhitectura de securitate a Statelor Unite în regiune.

„România pare că a pierdut partida și locul pe care trebuia să-l ocupe în viziunea și strategia Washingtonului privind flancul estic, devenit recent front estic. Din acest punct de vedere, este absolut firesc să credem că România a fost retrogradată”, a subliniat deputatul.

Aceasta atrage atenția că lipsa de reacție și absența unei strategii coerente din partea autorităților de la București reprezintă o vulnerabilitate gravă:

România riscă să devină o țintă pentru Rusia

„Bucureștiul nu a înțeles nimic din ceea ce se petrece în lume. A făcut pași înapoi, în termeni de securitate, de prezență regională și internațională. Acest lucru înseamnă că România poate deveni o țintă pentru acțiunile Federației Ruse. A luat cineva în calcul acest lucru?”, a întrebat public Ioana Ramona Bruynseels.

Deputatul AUR acuză actuala conducere de incompetență strategică și lipsă de transparență față de cetățeni.

„Niciodată în România, antiamericanismul nu a fost atât de pregnant la nivelul conducerii țării. Criteriile de selecție guvernamentală par legate de atitudinea negativă față de Statele Unite și valorile occidentale. Astăzi, România se evidențiază drept cea mai antiamericană țară din Europa, prin declarațiile și crezul celor care o guvernează”, a adăugat Bruynseels.

Totodată, parlamentarul consideră că modul în care a fost comunicată public retragerea trupelor americane reprezintă o jignire la adresa poporului român:

„Este dezonorant și rușinos ca un stat membru al Uniunii Europene și al NATO să afle despre aceste lucruri din presa străină. Este o insultă la adresa cetățenilor acestei țări ca deciziile care îi privesc direct să fie anunțate mai întâi în Ucraina, nu la București.”

În final, Ioana Ramona Bruynseels subliniază că România traversează o perioadă de derută strategică profundă, cauzată de incapacitatea autorităților de a înțelege noile realități geopolitice.

„Ne-am întors, din păcate, la perioada de dinainte de 1990, când presa oficială devenise complet necredibilă, iar poporul român era ultimul care afla adevărul despre propriul destin”.

