Autonomia Ținutului Secuiesc, o temă „fierbinte” readusă în dezbatere de Consiliul Național Maghiar din Transilvania

Subiectul autonomiei Ținutului Secuiesc continuă să reprezinte un subiect sensibil atât pentru comunitatea maghiară, cât și pentru români. Organizația din Transilvania controlată de politicianul Laszlo Tokes pune presiune și aduce în dezbatere aspirațiile spre autonomie.

Consiliul Național Maghiar din Transilvania (CNMT) organizează vineri, 30 ianuarie, la Oradea, un forum pe tema necesității și oportunității autonomiei.

În noiembrie anul trecut, o altă structură reprezentantivă, Alianţa Maghiară din Transilvania, anunța reluarea demersului pentru depunerea în Parlamentul României a proiectului de lege privind statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc.

Pe lângă politicienii maghiari din Transilvania, care susțin mișcarea autonomiei, la eveniment vor participa și politologi și profesori universitari, scrie agenția maghiară guvernamentală MTI, citată de Rador, informează G4Media.ro

Evenimentul intitulat „Autonomie și Dăinuire – Forum despre Necesitatea și Actualitatea Autonomiei Comunității Maghiare din Transilvania” va fi găzduit de Universitatea Creștină Partium (PKE).

De altfel, Consiliul Național Secuiesc (CNS) a organizat săptămâna trecută, la Sfântu Gheorghe, un forum pe tema autonomiei, unde s-a anunțat că deputații Zoltán Zakariás și József Kulcsár-Terza vor înainta din nou statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc Parlamentului României.

Proiectul de statut al autonomiei Ţinutului Secuiesc, statutul autonomiei culturale a comunităţii naţionale maghiare, precum şi legea-cadru privind autonomia culturală a comunităţilor naţionale au fost depuse anterior în Camera Deputaţilor, în data de 20 decembrie 2023, de către Zoltán Zakariás, preşedintele Alianței Maghiare din Transilvania, şi Kulcsár-Terza József, preşedintele executiv al Partidului Civic Maghiar (PCM), ambii aleşi pe listele UDMR.

Proiectele au fost respinse de Camera Deputaților.

Deputatul Zoltán Zakariás a fost ales președinte al Alianței Maghiarilor din România (AMT) în martie 2023, prilej cu care Zakariás, care a fost unic candidat pentru funcţia de preşedinte al AMT, a promis loialitate faţă de cauza autodeterminării comunităţii.

