Alianţa Maghiară din Transilvania reia demersul pentru depunerea în Parlamentul României a proiectului de lege privind statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc. „Revendicările comunităţii noastre privind autodeterminarea trebuie repuse pe agenda publică”, transmite Consiliul Naţional al AMT.

În martie 2023, Consiliul Naţional Secuiesc solicita, din nou, autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc, într-o petiţie adresată Parlamentului, Guvernului, precum și spre informarea fostului preşedinte Klaus Iohannis.

Acum, liderul AMT, Zoltán Zakariás, a fost mandatat de formațiunea maghiară să continue eforturile privind autonomia Ținutului Secuiesc, informează agenția maghiară de presă MTI.

Alianţa Maghiară din Transilvania reia demersul pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Proiectul, respins în mod repetat în Parlament.

Formaţiunea a motivat hotărârea prin faptul că, în contextul financiar actual al României, a crescut riscul ca unele partide din coaliţia guvernamentală să reia ideea unei reforme teritoriale şi administrative rapide.

În acest sens, sâmbătă, Consiliul Naţional al AMT a adoptat decizia de a depune în Parlament proiectul de autonomie a Ținutului Secuiesc.

„Din acest motiv, Consiliul Naţional al AMT a apreciat că revendicările comunităţii noastre privind autodeterminarea trebuie repuse pe agenda publică, încercând totodată stimularea unei dezbateri cât mai ample – cu implicarea majorităţii române”, se arată în informarea publicată de Alianța Maghiară din România.

Liderul formațiunii, Zoltán Zakariás va iniţia, în perioada următoare, procesul de depunere în Parlamentul României a proiectului de lege privind statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc, întrucât „acesta exprimă cel mai clar necesitatea definirii Ţinutului Secuiesc ca regiune unitară”.

Consiliul a decis şi începerea elaborării proiectelor de lege referitoare la autonomia culturală şi la extinderea drepturilor privind folosirea limbii materne.

Proiectul de statut al autonomiei Ţinutului Secuiesc, statutul autonomiei culturale a comunităţii naţionale maghiare, precum şi legea-cadru privind autonomia culturală a comunităţilor naţionale au fost depuse anterior în Camera Deputaţilor, în data de 20 decembrie 2023, de către Zoltán Zakariás, preşedintele AMT, şi Kulcsár-Terza József, preşedintele executiv al Partidului Civic Maghiar (PCM), ambii aleşi pe listele UDMR.

Proiectele au fost respinse de Camera Deputaților.

Deputatul Zoltán Zakariás a fost ales președinte al Alianței Maghiarilor din România (AMT) în martie 2023, prilej cu care Zakariás, care a fost unic candidat pentru funcţia de preşedinte al AMT, a promis loialitate faţă de cauza autodeterminării comunităţii.

