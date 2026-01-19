Frații Patricia și Vlad Irimieș, campioni pe terenurile americane de tenis

Tinerii tenismeni clujeni Patricia și Vlad Irimieș s-au întors din Statele Unite ale Americii cu trofee obținute la turneele organizate sub egida USTA. Patricia și Vlad sunt elevi ai Liceului cu Program Sportiv din Cluj-Napoca și sunt legitimați la Clubul Sportiv Napoca Tenis. Foto: arhiva personală

Început de an perfect pentru tinerii tenismeni clujeni Patricia și Vlad Irimieș, care s-au întors din Statele Unite ale Americii cu trofee obținute la turneele organizate sub egida USTA (United States Tennis Association). Cei doi sunt elevi ai Liceului cu Program Sportiv din Cluj-Napoca și încearcă să îmbine la nivel înalt tenisul și școala.

Patru turnee, patru podiumuri pentru juniorii clujeni

În cele trei săptămâni în care au stat în SUA, cei doi tineri tenismeni au participat la nu mai puțin de patru turnee de tenis din circuitul american, amândoi obținând, la fiecare dintre ele, locuri pe podium.

Primele două turnee la care au participat au fost și cele în care tinerii jucători clujeni au trebuit să se acomodeze cu condițiile meteo și cu condițiile de joc diferite de România, ei ajungând până în faza semifinalelor.

Patricia Irimieș (15 ani) a fost oprită în faza semifinalelor de o jucătoare în vârstă de 17 ani și a obținut locul 3. Foto: arhiva personală

Primul turneu le-a adus ambilor câte un loc 3, în timp ce la al doilea, Patricia (15 ani) a fost oprită în faza semifinalelor de o jucătoare în vârstă de 17 ani, obținând un nou loc 3, în timp ce Vlad (12 ani), învins în sferturile de finală de un jucător cu 3 ani mai mare decât el, a reușit apoi să câștige turneul de consolări.

Vlad Irimieș (12 ani) a fost învins în sferturile de finală de un jucător cu 3 ani mai mare, dar a reușit să câștige turneul de consolări. Foto: arhiva personală

În utlimele două turnee, cei doi frați au fost de neoprit, fiecare reușind să cucerescă trofeul cel mare la categoria lui de vârstă.

Școala și tenisul, la egalitate pe primul loc

Performanța nu pare să fie doar o opțiune sportivă, ci un obiectiv în tot ceea ce fac; Patricia și Vlad sunt primii și la școală, deși de multe ori își fac temele și învață între orele de antrenament, între meciuri și pe drumuri spre sau de la turnee.

„A fost un an extrem de greu și mă bucur tare mult că am reușit să-l termin cu bine. Am avut parte de două accidentări destul de grave, care m-au ținut departe de competiții aproape tot anul trecut și din cauza cărora n-am avut voie să pun câteva luni mâna pe racheta de tenis, ceea ce a fost extrem de greu. Pe de altă parte, am terminat clasa a VIII-a, am avut Evaluarea Națională, am început liceul, a trebuit să mă acomodez cu colegii, cu profesorii noi și mă bucur foarte mult că am parte din nou de colegi în mijlocul cărora mă simt foarte bine și de profesori care ne susțin”, spune Patricia, care a terminat gimnaziul cu media 10, ca șefă de promoție, iar după susținerea examenului de Evaluare Națională și a probelor sportive a intrat cu media 9,89 la Liceul cu Program Sportiv din Cluj, fără a lua vreo oră de meditații.

Provocările nu s-au încheiat pentru Patricia, care spune că va pune în continuare școala pe primul loc, alături de performanța sportivă, ea pregătindu-se acum intens, atât pentru turnee, cât și pentru perioada de olimpiade și concursuri școlare: „Nu am ales LPS ca să nu fac școală, ci ca să pot face și sport la nivelul la care îmi doresc. Școala rămâne pe primul loc, alături de tenis și știu că va fi greu în continuare, dar mă bucur că am susținere atât din partea părinților, cât și a antrenorilor și a profesorilor de la școală”.

În același timp, fratele ei mai mic, Vlad, pare să lupte cot la cot cu sora lui, atât pe teren, cât și la școală. Elev în clasa a VI-a, el a reușit până acum să aibă numai note de 10 și vrea să continue tot așa: „Nu mă pot lăsa mai prejos și încerc să țin ritmul, să am note cât mai bune la școală, să particip la olimpiade, dar să am și rezultate cât mai bune la tenis. E greu, uneori simt că sunt obosit, dar îmi place foarte mult și cred că merită din plin, iar asta mă ajută să merg mai departe, mai ales că simt că și familia, și antrenorii, și profesorii mă susțin și mă încurajează”.

Performanță doar cu sprijinul celor apropiați

După ce a practicat înotul și gimnastica, Patricia a început să joace tenis la vârsta de 8 ani, la CS Napoca Tenis, mai întâi în joacă, apoi din ce în ce mai intens, până când a ajuns la antrenamente zilnice, dublate, de câteva ori pe săptămână, de sesiuni de pregătire fizică.

Urmând modelul surorii lui, Vlad s-a mutat la 7 ani, de pe terenul de fotbal pe cel de tenis și spune că, deși e mult mai greu și îi e dor uneori de fotbal, nu regretă nicio secundă alegerea făcută.

Lucru rar întâlnit la tânăra generație de sportivi, copiii au rămas fideli aceluiași club și acelorași antrenori – Alin Baciu, Tiberu Radu Șerban și George Naidin -, în care și-au pus încrederea încă de la început. Din această toamnă, Patricia a început să se antreneze sub îndrumarea lui Andras Szekely, antrenorul care a lucrat cu succes cu jucătoare din WTA, precum Ana Bogdan sau Gabriela Ruse.

Cei doi juniori clujeni își doresc să ajungă să joace tenis la nivel cât mai înalt și se pregătesc acum pentru noul an competițioal, încercând să îmbine școala, antrenamentele și turneele, conștienți că, în România, singura susținere financiară pe care o au tinerii jucători de tenis este cea venită din partea celor apropiați.

