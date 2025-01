Jucătoarea clujeană de tenis Patricia Irimieș, dublă campioană în SUA

Jucătoarea clujeană de tenis Patricia Irimieș se întoarce din SUA cu noi trofee.

Jucătoarea clujeană de tenis Patricia Irimieș a câștigat în ultimele două săptămâni din 2024 două turnee organizate sub egida USTA – United States Tennis Association. | Foto: courtesy Patricia Irimieș, colaj monitorulcj.ro





Patricia Irimieș a urcat pe prima treaptă a podiumului la ambele turnee la care a participat în ultimele două săptămâni ale anului 2024, în Statele Unite ale Americii.

La primul turneu desfășurat în perioada 20-23 decembrie, în Miami, Patricia Irimieș (14 ani împliniți în octombrie 2024) și-a asigurat trofeul după ce a câștigat cinci meciuri jucate împotriva unor jucătoare din SUA și finala disputată împotriva unei tenismene din Canada.

În al doilea turneu, organizat în perioada 27-30 decembrie, în Coral Springs, victoria a venit după ce jucătoarea clujeană a câștigat categoric optimile, sferturile, semifinala și finala.



Patricia Irimieș: „O experiență frumoasă. Mă bucur mult că am reușit să câștig în SUA”

„Au fost meciuri destul de grele, fetele cu care am jucat fiind foarte bune, cu stiluri diferite de joc, foarte agresive și decise să lupte până la ultimul punct. Mai mult, turneele s-au jucat pe suprafețe diferite, atât pe hard, o suprafață pe care eu joc foarte rar, deoarece acasă mă antrenez doar pe terenuri cu zgură, cât și pe zgură verde, foarte diferită de cea roșie, de acasă. În plus, din cauza ploilor, formatul meciurilor s-a schimbat chiar în timpul turneului, așa că unele partide au fost o surpriză și din acest punct de vedere, formatul fiind unul nou pentru mine. A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur mult că am reușit să câștig ambele turnee”, spune tenismena clujeană Patricia Irimieș.

„Le mulțumesc părinților, antrenorilor și profesorilor, dar și colegilor mei care sunt alături de mine și mă sprijină mereu. Știu că nu le este nici lor ușor”



Patricia Irimieș (14 ani), jucătoare de tenis, Cluj



Pentru Patricia Irimieș, în clasa a 8-a, școala rămâne pe primul plan



Elevă în clasa a 8-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, Patricia Irimieș reușește să îmbine la cel mai înalt nivel tenisul și școala, reușind să aibă doar medii de 10 și să participe cu succes la olimpiadele și concursurile școlare.

„Nu va fi un an ușor, pentru că în continuare școala este pe primul loc. Anul trecut am avut examenul Cambridge și olimpiadele, anul acesta mă așteaptă Evaluarea Națională și participările la olimpiade, deci fiecare clasă vine cu provocările ei. Nu vreau să renunț la tenis și mă antrenez zilnic pentru a fi cât mai bună, însă am redus numărul turneelor, iar cele la care particip încerc să fie cât mai aproape de casă pentru a nu lipsi de la școală. E greu, dar e frumos și le mulțumesc părinților, antrenorilor și profesorilor, dar și colegilor mei care sunt alături de mine și mă sprijină mereu. Știu că nu le este nici lor ușor”, mai spune Patricia Irimieș.

Patricia Irimieș joacă tenis de la 8 ani

Patricia Irimieș a început tenisul la vârsta de 8 ani, după ce a practicat gimnastica și înotul.

Ceea ce a început ca o joacă s-a transformat încet în pasiune și, de la două antrenamente pe săptămână, a ajuns la antrenamente zilnice, cărora li se adaugă sesiunile de pregătire fizică. Ieșirile cu prietenii sunt aproape inexistente, iar temele reușește să le facă între orele de antrenament și seara, după ce ajunge acasă.

„Uneori învăț în mașină, în drum spre casă, dar niciodată nu am mers la școală cu temele nefăcute. Încerc să folosesc fiecare moment liber, pentru că programul e foarte strict, dar cred că așa este pentru toți sportivii de performanță”, încheie adolescenta.

Tenisul, sport de familie. Fratele Vlad Irimieș îi calcă pe urme.

Vlad și Patricia Irimieș, la Miami, în Statele Unite ale Americii, în decembrie 2024 | Foto: courtesy Patricia Irimieș

Fratele Patriciei Irimieș, Vlad Irimieș (11 ani), a participat și el la unul dintre cele două turnee și a ajuns până în faza semifinalelor.

Patricia Irimieș și Vlad Irimieș sunt legitimați la TC Napoca Tenis Club, unde sunt antrenați de Alin Baciu, Radu-Tiberiu Șerban și George Naidin.

