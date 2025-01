Vlad Irimieș, campion la dublu și vicecampion la simplu, la Bistrița

Tânărul jucător clujean de tenis Vlad Irimieș se întoarce de la Bistrița cu trofeul de campion în proba de dublu și vicecampion la simplu

Tânărul jucător clujean de tenis Vlad Irimieș se întoarce de la Bistrița cu trofeul de campion în proba de dublu și vicecampion la simplu | Foto: courtesy Vlad Irimieș





Tânărul jucător clujean de tenis Vlad Irimieș (11 ani) se întoarce de la Bistrița cu trofeul de campion în proba de dublu si titlul de vicecampion în proba de simplu a turneului de categorie 1 FRT Tub integral.

Foarte tânărul tenisman clujean Vlad Irimieș, legitimat la Napoca Tenis Club, a depășit adversari puternici la Bistrița.

Vlad Irimieș a cedat în finală în fața favoritului doi al turneului, după ce a trecut în semifinală de favoritul numărul unu al competiției.

Campion la dublu, vicecampion la simplu

În proba de dublu a turneului de la Bistrița, Vlad Irimieș a reușit, alături de partenerul lui Dragoș Ienciu (Zalău), să câștige toate meciurile, adjudecându-și astfel titlul de campion.

„A fost un turneu destul de greu, iar eu am avut emoții foarte mari, pentru că a fost primul meu turneu de categoria 1, iar asta înseamnă că jucătorii sunt mai puternici. Mă bucur că am câștigat titlul la dublu și că am jucat finala la simplu. Va trebui să muncesc mai mult pe viitor”, spune Vlad Irimieș.

Vlad Irimieș a fost vicecampion și săptămâna trecută, la un turneu care a avut loc la Cluj | Foto: courtesy Vlad Irimieș

Vlad Irimieș, vicecampion național la fotbal juniori

Vlad Irimieș a început să joace tenis în perioada pandemiei, ajungând acum să se antreneze zilnic alături de colegíi lui de la Napoca Tenis Club și să îmbine perfect sportul și școala.

Pasionat și de fotbal, Vlad Irimieș a obținut, în anul școlar 2024-2025, titlul de vicecampion național la fotbal juniori cu echipa școlii, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar.

Patricia Irimies, locul 3 la categoria U16 a turneului de la Bistrița

La același turneu a participat și sora lui Vlad, Patricia Irimieș, care, în ciuda unei accidentări la mâna dreaptă, a reușit să învingă adversare puternice și să urce pe podium, ocupând locul al 3-lea.

Frați. Colegi de școală. Coechipieri de club.

Patricia și Vlad Irimieș sunt legitimați la Napoca Tenis Club și elevi ai Școlii „Ion Creangă” din Cluj | Foto: courtesy Vlad Irimieș

Patricia și Vlad Irimieș sunt legitimați la Napoca Tenis Club, unde se antrenează coordonați de Alin Baciu, Radu-Tiberiu Șerban și George Naidin.

Ambii sunt elevi de nota 10 ai Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Cluj-Napoca.



