Patricia Irimieș și fratele ei, Vlad, au obținut rezultate remarcabile la o competiție de tenis din Grecia!

Patricia Irimieș și Vlad Irimieș, elevi ai Liceului cu Program Sportiv, au fost reprezentații Clujului la o competiție desfășurată în Grecia.

Cei doi clujeni care au participat la competiție | Foto: Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Facebook

Greece Bowl 2025 s-a desfășurat în perioada 27 septembrie – 4 octombrie și a reunit la Heraklion 140 de sportivi din 39 de țări.

Doi dintre concurenți au fost clujeni și s-au întors cu rezultate impresionante: Patricia Irimieș a obținut locul 3 la categoria U15, în timp ce Vlad Irimieș s-a clasat pe locul 6 la o categorie de vârstă mai mică, U13.

Participanții de la Greece Bowl 2025 | Foto: Liceul cu Program Sportiv Cluj Napoca Facebook

„Performanță și ambiție pe terenul de tenis!

Patricia și Vlad, doi dintre elevii Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, au reprezentat cu cinste școala noastră la turneul internațional TEN-PRO Global Junior Tour – Greece Bowl 2025, desfășurat în perioada 27 septembrie - 4 octombrie, la Heraklion (Creta). Competiția a reunit 140 de sportivi din 39 de țări.

Patricia Irimieș, elevă a clasei a IX-a BM, a revenit pe teren cu forță și determinare, după o pauză de 5 luni cauzată de o accidentare serioasă, reușind să urce pe podium și să aducă acasă trofeul pentru locul 3 la categoria U15, după ce a trecut de jucătoare de la academii de tenis de top din Norvegia, Turcia, Germania, Danemarca, Spania și SUA.

Învinsă doar de câștigătoarea turneului, Patricia a disputat finala mică împotriva unei jucătoare din SUA, pe care a învins-o în trei seturi, încheind astfel turneul pe locul 3.

Vlad Irimieș, din clasa a VI-a AJ, a demonstrat curaj și perseverență, reușind un excelent loc 6 la categoria U13, după o săptămână de confruntări intense, în fața unor jucători din Danemarca, Finlanda, Grecia, Israel, Norvegia, Turcia și Ucraina.

Turneul a adunat sportivi de la academii de renume mondial, iar meciurile au fost de un nivel foarte ridicat.

Suntem mândri de parcursul elevilor noștri și suntem convinși că acesta este doar începutul unei frumoase călătorii sportive!”, se arată într-o postare făcută de către Liceul cu Program Sportiv Cluj Napoca pe Facebook.

Campioană și la tenis, și la școală

Povestea tinerei jucătoare începe în urmă cu șase ani: a început să joace tenis de la 8 ani, după ce înainte practicase gimanstica și înotul. Pasiunea ei nu a rămas doar un hobby, iar în scurt timp a ajuns să performe în acest sport.

Patricia este legitimată la TC Napoca Tenis Club este antrenată de Alin Baciu, Radu-Tiberiu Șerban și George Naidin, iar la începutul acestui ani a câștigat două turnee în Statele Unite. Mai mult, la începutul anului trecut, ea se situa pe poziția 39 în topul celor mai bune jucătoare de tenis U14 ale României și intrând în top 500 european.

Pe lângă rezultatele din sport, fata impresionează și la școală: anul trecut a fost desemnată șefă de promoție la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, după ce a obținut media 10.

„Profesorii știu că fac sport de performanță, știu că e greu, sunt alături de mine și le mulțumesc, dar eu încerc să nu mă las și să țin constant pasul cu cerințele școlii”, spunea Patricia Irimieș într-un interviu mai vechi acordat pentru Monitorul de Cluj.

