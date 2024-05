Echipa de Fotbal a Școlii Ion Creangă din Cluj, vicecampioana României la Olimpiada Națională a Sportului Școlar.

Într-o demonstrație de talent și determinare, echipa de fotbal a Școlii Ion Creangă din Cluj-Napoca a obținut titlul de Vicecampioană a României la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Timp de patru zile, în perioada 19-22 mai 2024, cele mai bune școli din țară la categoriile U10 și U12, băieți și fete, s-au duelat pentru medaliile de campioni!

Stadionul „Constantina Diță” din Târgu Jiu a fost gazda ediției din acest an a turneului final al ONSȘ Cupa Tymbark Junior.

Tinerii fotbaliști clujeni de la U10 au reușit să impresioneze prin jocul lor colectiv și spiritul de echipă, ajungând pe locul al doilea într-o competiție acerbă cu cele mai bune echipe din țară.

Echipa școlii „Ion Creangă” a fost alcătuită din:

Băbănaș Ianis

Cristea Andrei (clasa a III-a D)

Poldner-Oană Eduard (clasa a IV-a A)

Prigoană Cezar (clasa a IV-a A)

Gombos Alexandru (clasa a IV-a D)

Irimieș Vlad (clasa a IV-a C)

Pop David Andrei (clasa a IV-a A)

Honceriu Dominic (clasa a IV-a B)

Bagy Balog Nicolas (clasa a IV-a C)

Catruță Robert (clasa a IV-a B).

De remarcat că Ianis Băbănaș, legitimat la Academia „U Cluj Luceafărul”, a fost declarat cel mai bun jucător al turneului.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Alex Jac, antrenorul juniorilor, a vorbit despre performanța copiilor.

De la începutul competiției, echipa a demonstrat o formă sportivă de excepție. Antrenorul a reușit să pregătească jucătorii într-un mod exemplar, punând accent pe pregătirea fizică și tactică, dar și pe moralul echipei.

„Întâi am avut faza pe cartier unde am jucat cu liceele din Mănăștur și am reușit să o câștigăm. Am jucat împotriva liceului sportiv, Școala Hațieganu, Liceul Eugen Pora, Școala Goga. Ne-am calificat la faza pe oraș, după ne-am calificat la etapa pe județ unde am jucat împotriva câștigătorilor din celelalte orașe, Gherla, Turda, Dej, Câmpia Turzii, Huedin. Am reușit din nou să câștigăm și ne-am calificat la etapa zonală.

Acolo au venit câștigătoarele din 6 județe, Cluj, Harghita, Brașov, Covasna, Sibiu și Mureș. Din nou am reușit să luăm locul 1 și ne-am calificat la turneul final care s-a desfășurat la Târgu Mureș”, a declarat antrenorul echipei.

La turneul final au fost prezente echipele din 8 județe ale României.

În semifinale clujenii au jucat cu câștigătoarea județului Argeș unde au câștigat cu scorul de 2-0.

„Avem două finale naționale în doi ani consecutivi”

Tinerii s-au antrenat săptămânal până la competiție, iar acest lucru a dat roade.

„Între fiecare fază a competiției am avut antrenamente săptămânale pe lângă că ei toți sunt legitimați la cluburi de fotbal și se antrenează acolo, noi am făcut antrenamente separate (...) E o performanță deosebită pentru că această echipă a reușit să fie campioni naționali. Am ajuns în finala națională și am câștigat-o. Avem două finale naționale în doi ani consecutivi, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. În doi ani, singurul meci pierdut a fost cel din finala de astăzi (22 mai - n.red.).

Este un parcurs foarte bun având în vedere că echipa s-a schimbat. Grupa de Under 10 au fost elevii din clasa a III-a și a IV-a. Anul acesta echipa a fost diferită față de cea de anul trecut pentru că cei care erau în clasa a IV-a au ajuns în clasa a V-a și nu au mai putut face parte. Am completat cu copii noi care nu au mai prins o finala națională”, a adăugat antrenorul.

Potrivit antrenorului, meciul cel mai dificil a fost cel din semifinală unde au jucat contra echipei din Argeș.

„Fiecare meci a fost dificil pentru că am jucat cu cele mai bune 7 echipe din țară. Nu este ușor. Consider că meciul din semifinale a fost destul de dificil, dar am reușit să marcăm repede. În finală am fost favoriți pentru că am fost în grupă cu echipa din București și am reușit să îi batem în faza grupelor cu 3-2 și aveam un ascendent moral, dar emoțiile și-au spus cuvântul în finală pentru cei noi”, a transmis Alex Jac.

Succesul lor nu s-a datorat doar pregătirii fizice și tehnice, ci și moralului ridicat pe care antrenorul a reușit să-l mențină pe tot parcursul competiției.

„În primul rând sunt copii motivați de fotbal, copii care fac fotbal de la vârste fragede. Șansa lor a fost că cu mine au început să practice acest sport și lucrul acesta ne-a ajutat. Nu este puțin lucru pentru un copil de clasa a III-a și a IV-a să joace într-o finală națională, meci televizat, toată lumea a vizionat meciul, până și colegii pe videoproiectoare”, a declarat antrenorul.

Privind spre viitor

Cu titlul de Vicecampioni naționali, echipa de fotbal privește cu încredere spre viitor.

„Anul viitor încercăm să ajungem cât mai sus. Se schimbă echipa, se schimbă generația. Pentru generația Under 12 se reconstruiește echipa cu cei care am reușit să câștigăm titlul”, a încheiat antrenorul.

Clujenii au pierdut finala competiției cu scorul de 1-0 contra jucătorilor din București.

Juniorii au reușit să aducă onoare comunității și au demonstrat că pasiunea și determinarea pot duce la rezultate extraordinare.

