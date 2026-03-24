Ajutoarele pentru pensionari vor întârzia: Bugetul, contestat de AUR la CCR

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări marți că pensiile pe luna aprilie vor ajunge la pensionari înainte de Paște. În schimb este posibil ca ajutoarele „one-off” să ajungă mai târziu la beneficiari, în urma contestării proiectului de buget pe 2026 la Curtea Constituțională de către AUR.

Ajutoarele pentru pensionari vor întârzia: Bugetul, contestat la CCR| Foto: arhivă monitorulcj.ro

Manole a fost întrebat dacă, după ce AUR a atacat la CCR bugetul pe 2026, ajutoarele „one-off” pentru pensionari ar putea să ajungă la aceștia înainte sau după Paște.

„O să avem o discuție și astăzi la Guvern.

Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înțeleg această obstrucție care are ca repercusiune și faptul că se poate întârzia cu banii ăia”, a spus Manole la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro

CITEȘTE ȘI:

El a fost întrebat, de asemenea, dacă pensiile pe luna aprilie vor fi plătite înainte de Paște sau este posibil ca și acestea să întârzie.

„Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paște”, a afirmat ministrul.

AUR a atacat la CCR bugetul pentru 2026

La începutul săptămânii, partidul AUR anunța că atacă la Curtea Constituțională a României (CCR) bugetul pentru 2026.

„Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni, acuzând încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, care a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii”, potrivit unei informări publicate luni de partidul lui George Simion.

AUR a depus două sesizări de neconstituţionalitate, care vizează atât Legea bugetului de stat, cât şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Legile bugetului României au fost aprobate, vineri, 20 martie 2026, de deputați și senatori în ședința plenului reunit al Parlamentului, după o noapte albă și o ședință suspendată la ora 3 noaptea, din cauza unor amendamente, care nu au trecut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: