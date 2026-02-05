Bani în plus pentru pensionari. Cât și când vor primi?

Vârstnicii cu pensii mici, afectați de creșterea TVA-ului, vor beneficia de un sprijin financiar din partea statului.

Vârstnicii cu pensii mici vor primi un sprijin financiar | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și al inflației de anul trecut și pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.

Bani în plus pentru pensionari de Paște și Crăciun

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Propunerea vizează circa 2,8 milioane de pensionari.

Astfel:

pentru un milion de pensionari cu pensia cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei se propune acordarea sumei de 600 de lei , în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026,

, în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026, pentru 620.000 de pensionari cu pensia între 1.501 și 2.000 lei sprijinul ar urma să fie de 800 de lei , tot în două tranșe,

, tot în două tranșe, pentru 1,24 milioane de pensionari, cu pensia mai mică de 1.500 de lei, ajutorul ar fi de 1.000 lei, în două tranșe.

