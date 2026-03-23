AUR a atacat la CCR legea bugetului pentru 2026

Partidul AUR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) legile bugetului pentru 2026.

AUR a atacat la CCR legile bugetului pentru 2026

„Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni, acuzând încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, care a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii”, potrivit unui comunicat al partidului, remis luni, 23 martie 2026.

Conform sursei citate, AUR a depus două sesizări de neconstituţionalitate, care vizează atât Legea bugetului de stat, cât şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare. Printre principalele motive de neconstituţionalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, se mai arată în comunicat.



Totodată, AUR denunţă fundamentarea unui buget nerealist, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală.

Indexarea pensiillor nu a intrat la buget

„Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuţia bugetară şi să afecteze direct populaţia şi economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă. De asemenea, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească. (…) Prin aceste sesizări, AUR solicită Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare a unor legi profund viciate şi să sancţioneze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”, se mai arată în comunicat.

Reamintim faptul că legile bugetului României au fost aprobate, vineri, 20 martie 2026, de deputați și senatori în ședința plenului reunit al Parlamentului, după o noapte albă și o ședință suspendată la ora 3 noaptea, din cauza unor amendamente, care nu au trecut.

