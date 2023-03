400 de copii trăiesc azi datorită Asociației Blondie! A organizat 144 de zboruri ca ei să fie operați în străinătate: „Am înconjurat de 10 ori Pământul”

144 de zboruri medicale organizate de Asociația Blondie au dat șansa la viață pentru 400 de copii grav bolnavi care nu puteau fi tratați în România. În decurs de trei ani, asociația a plătit 3,5 milioane de euro ca aceștia să ajungă la spitale din străinătate.

Asociația Blondie salvează vieți / Foto 1: Facebook - Asociația Blondie, Foto 2: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Peste 400 de persoane cu boli grave, în marea lor majoritate copii, au primit în ultimii trei ani șansa de a trăi datorită Asociației Blondie, care a organizat și susținut 144 de zboruri medicale în regim de ambulanță aeriană. În România, în fiecare zi, două persoane află că boala lor nu poate fi tratată în spitalele din țară și trebuie să apeleze la clinici din străinătate pentru a trăi.

Ambulanțe care au transportat copii grav bolnavi la Aeroportul Henri Coandă, la avionul închiriat de Blondie, care îi duce la spitale în străinătate / Foto: Carmen Lucuț - monitorulcj.ro

Și deși tratamentul într-un spital de peste hotare este decontat prin formularul E112, costul transportului până acolo trebuie suportat de pacient.

În lipsa unei alte soluții, pacienții care nu își pot permite costul zborului încearcă să ajungă la spitalele din străinătate cu zboruri de linie, asumându-și riscuri mari. Cei mai mulți dintre ei, însă, mor.

Din acest motiv, Adelina Toncean, prin Asociația Blondie pe care a fondat-o, transportă în străinătate la spitale pacienții cu cele mai grave cazuri medicale: boli rare, boli genetice, cancere, boli renale, pulmonare, neurologice, malformații cardiace complexe, care sunt în mare parte bebeluși sau copii mici.

Medeea este unul dintre copiii transportați în zborul cu numărul 144 al Asociației Blondie, spre Milano Bergamo. Medeea are șase ani și suferă de o malformație cardiacă / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

„Am ajuns la al 144-lea zbor în trei ani. Toți copiii pentru care ni s-a cerut vreodată ajutorul. Nu am refuzat niciodată un caz care a ajuns la noi. Noi întâi spunem «da». Sunt momente când îi spun părintelui inclusiv la ce oră vine ambulanța când habar n-am unde vom găsi bani de zbor, dar nu am luat niciodată în calcul că s-ar putea să nu iasă un zbor. De fiecare am reușit”, a spus Adelina Toncean, înainte de îmbarcarea într-un avion care urma să transporte din București doi copii la tratament în Milano Bergamo, Italia.

Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, înainte de îmbarcare / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Zboruri de peste 3,5 mil. euro pentru a oferi copiilor o șansă la viață

În trei ani de zile, Asociația Blondie a adunat și plătit 3,5 milioane de euro pentru a oferi copiilor o șansă la viață în clinicile din străinătate. De la finalul lunii martie 2020 până la finalul lunii martie 2023, avioanele închiriate de Blondie au parcurs 421.200 km, mai mult decât distanța de la Pâmânt la Lună, înconjurând Pământul de 10 ori.

80% dintre pacienții transportați la spitale în străinătate nu aveau vârsta împlinită de 1 an, iar cel mai mic pacient ajutat de Asociația Blondie era un copil cu vârsta de numai 3 zile.

Copil de 2 luni cu malformație cardiacă, transportat la spital în Italia de Asociația Blondie în zborul cu numărul 144, pentru o operație complexă/ Foto: Asociația Blondie - Facebook

Pe parcursul celor trei ani, cei de la Blondie au ajuns în 16 țări, la 29 de clinici, cu pacienții români care aveau nevoie de tratamente de urgență. Au existat și săptămâni cu eforturi de neimaginat: într-o săptămână Blondie a organizat șase zboruri medicale.

În pofida pandemiei sau războiului, Blondie nu spune niciodată „nu” celor care apelează la ei și au nevoie de transport cu ambulanța aeriană. „Blondie a fost salvarea noastră în pandemie. Când toate liniile aeriane erau închise, noi am făcut transporturi cu Blondie. Altfel nu s-au mai putut face. La început părea că a fost ceva intermitent, o întâmplare, dar apoi, când am văzut că s-au împlinit o sută de zboruri, 144 chiar, și când am numărat câți copii au fost transportați mi-am dat seama ce lucru extraordinar face Blondie. De fapt, Blondie a fost salvarea acestor copii! Sunt puțini care înțeleg lucrul ăsta!”, a spus dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București, în timpul unei conferințe de presă susținută în avion cu ocazia împlinirii a trei ani de zboruri cu Asociație Blondie / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Pe lângă faptul că a ajutat pacienții grav bolnavi să ajungă în spitale din afara țării, Blondie a transportat și 1.000 de copii orfani din Ucraina după începerea războiului.

Un zbor ajunge și la 50.000 de euro

Un zbor medical costă, de regulă, între 20-30.000 de euro, dar poate să ajungă și la 50.000 de euro. „Cred că nimeni nu a fost mai afectat decât noi de creșterea prețului combustibilului pentru că noi suntem un ONG și donațiile practic sunt aceleași. Efectiv prețul zborurilor este foarte aproape de dublu. A fost un șoc la început să vedem că lucrurile au devenit atât de complicate, dar cu atât mai mult trebuie să fim cât mai buni și să putem și mai mult. Pentru că lucrurile sunt foarte grele. În continuare tot «da» am spus la fiecare zbor, tot prima data «da» și după aceea am văzut cum găsim banii”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Adelina Toncean.

Un alt bebeluș dus de Blondie la tratament în străinătate în Milano a fost adus acasă de acasă, în România, de aceeași asociație, pentru recuperare, după o operație reușită care i-a salvat viața. Copilul a fost adus acasă cu avionul care a efectuat zborul cu numărul 144 al Asociației Blondie / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Asociația Blondie se bazează mult pe comunitate și bunătatea oamenilor atunci când strânge bani pentru un nou zbor:

„Niciodată nu mă gândesc mai mult decât zbourul următor, indiferent câte sunt. Este dorința cu care mă culc și mă trezesc «să ne iasă și ăsta, încă unul». E un proiect greu pentru că niciodată nu știm când avem nevoie de banii următori, niciodată nu avem timp. Copiii nu au timp. Noi nu ne permitem să spunem nici măcar «nu acum» și ne bazăm foarte, foarte mult pe comunitate. Când lucrurile se întâmplă atât de repede, trebuie să poți să spui cuiva «repede, ne trebuie bani». Și am ajuns aici.

Avion Tarom cu care transportă Blondie copii în străinătate, în aer / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Este foarte important că avem Taromul alături pentru că au avioane mari și ne permit să zburăm cu mai mulți copii odată, lucru care nu este doar legat de costuri, ci și de faptul că scoatem medici de la muncă să poată să meargă cu noi. Nu am putea să facem asta de fiecare dată cu câte un copil. E important că natural se întoarce avionul în România și atunci putem să și ducem copiii acasă. (…) În momentul acesta avem peste 10 copii care sunt la noi și pentru care facem demersuri, dar niciunul nu este în așteptare. Fiecare este în așteptarea stării bune, a documentelor, în așteptarea acceptului de la clinica unde merge”, a mai spus Toncean.

Ambulanțe italiene, gata să preia copiii duși de Blondie la tratament în Milano / Foto: monitorulcj.ro

Blondie vrea să cumpere un avion

Obiectivul Asociației Blondie este să cumpere un avion pe care să-l transforme în ambulanța aeriană a României, cu care să transporte pacienții grav bolnavi:

„Cu 1.500.000 de euro achiziționăm un avion și îl dotăm cu toate echipamentele medicale necesare. Creăm astfel primul serviciu de ambulanță aeriană din România, un serviciu extrem de necesar. Fiecare caz care ajunge la noi, fiecare copil pare că ne spune «Eu zbor sau mor». Vorbim de urgențe, de cazuri grave, care nu pot fi tratate în România. De pildă, duminică am transportat un copil de 3 ani cu cancer de prostată. Clinica din Paris a crezut că am completat greșit actele, că era vorba de un bărbat de 30 de ani și chiar și așa, tot era un caz prematur”, spune Adelina Toncean.

Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, în timpul unei conferințe de presă susținută în avion / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

Ambulanța aeriană preia pacienți în stare critică și îi transportă de urgență către spitalul pregătit să-l primească, chiar dacă se află la o distanță mare. Acest tip de aeronavă este ca ambulanța terestră, dotată cu toate echipamentele medicale necesare fiecărei afecțiuni, are la bord o echipă de medici și asistente specializați să acorde îngrijire de urgență în aer și, mai ales, este gratuită - costul de transport pentru pacienți este zero.

3 ani de zboruri roz cu Asociația Blondie / Foto: monitorulcj.ro - Carmen Lucuț

