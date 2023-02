54.000 de euro, cel mai scump zbor al Asociației Blondie. 5 copii grav bolnavi, duși la tratamente în străinătate: „E o minune”

Asociația Blondie organizează cel mai scump zbor de până acum, în valoare de 54.000 de euro. Cinci copii grav bolnavi vor primi o nouă șansă la viață în clinicile din străinătate.

Asociația Blondie mai ajută la salvarea a 5 vieți / Foto: Facebook - Asociația Blondie

Zborul cu numărul 137 este cel mai scump zbor pe care Asociația Blondie îl organizează și este extrem de important pentru că acesta va duce cinci copii grav bolnavi din România în străinătate la tratamente. Zborul costă 54.000 de euro care are ca destinații Milano și Barcelona:

„54.000 euro - zborul 137 și cel mai scump zbor pe care îl organizăm din 27 martie 2020 încoace. Bine, nici nu e un zbor simplu - plecăm cu 5 copii, ne oprim la Milano, îl lăsăm pe Andrei, pe Maia și Cristian și apoi, cu Mădălin și Emma zburăm la Barcelona. De acolo ne întoarcem cu altă Maya și apoi... apoi putem să spunem că am mai reușit o dată. Andrei și Maia nu au împlinit o lună, dar s-au născut cu inimioarele bolnave și exact asta e vârstă potrivită să ajungă la operația care să îi facă mari. Cristian are 15 ani și tot la Clinica San Donato din Milano e așteptat. Emma și Mădălin sunt colegi de salon la spitalul Obregia. Au 4 ani și nu mai știu cum arată o zi fără crize epileptice. Emma ajunge să facă și 1000 de crize intr-o zi. Da, 1000... «De când vorbim la telefon, a făcut 11», ne spune mama”, a transmis Asociația Blondie.

„O minune” a făcut ca zborul să se întâmple

Pentru acest zbor, într-o noapte s-au adunat 25.000 de euro cu ajutorul unei comunități cu suflet mare și a părinților unui copil care nu a mai avut suficient timp ca să zboare cu Blondie spre un spital din străinătate: „De câteva zile stăm cu frica zborului ăstuia - am plătit până acum 25.000 euro, bani primiți de la Silviu Faiar care și-a pus comunitatea la treabă într-o noapte de joi și de la părinții unei Antonia mici care a sperat până în ultima zi că un avion o va duce și pe ea spre operația care să îi salveze viața. Și nu s-a întamplat așa... Zborul pentru ea a venit, dar mult, mult mai departe. Când ne-a sunat tatăl ei să ne spună că vrea să doneze banii strânși, asta a spus că s-a gândit - să zboare alt copil către spitalul dătător de viață”, potrivit Asociației Blondie.

Însă această sumă nu a fost suficientă ca zborul să fie realizat. Fondatoarea asociației, Adelina Toncean, a participat în cursul zilei de luni la emisiunea TV „La Măruță”, unde a spus că mai au nevoie de 30.000 de euro ca zborul să se întâmple, iar copiii să fie ajutați. În 40 de minute s-a întâmplat o „minune”. Asociația Blondie a strâns peste 40.000 de euro, ceea ce înseamnă 1.000 euro/minute ca acești copii să poată fi duși la tratamente. Zborul va avea loc chiar marți:

„Voi ați văzut, da, ce s-a întâmplat azi? Că dacă nu ați văzut nu știm cum poate fi descrisă o minune! Azi de la ora 15 zero zero la ora 15 și patruzeci de minute s-a întâmplat o minune - am strâns peste 40.000 euro (1000 euro/minut) pentru ca zborul 137 să se întâmple (…) Am spus că s-a întâmplat o minune, da? Noi încă acceptăm plățile primite și mâine așa de sus zburam! Dacă ne-ați dat aripi!”, scrie într-o postare pe pagina Asociației Blondie, luni, 6 februarie.

Avionul care zboară ca să mai trăiască un om

Zborurile pe care Asociația Blondie le face sunt extrem de complicate și greu de organizat, fiindcă pasagerii nu sunt simpli oameni, ci copii extrem de bolnavi. Însă dintre toate zborurile care pleacă din aeroporturile din România sau din lume, cel al Asociației Blondie „zboară” ca să mai trăiască un om:

„Când ajungem în aeroport, zborul nostru este pe tabel și mi se pare atât de frumos. Când mă uit și mă gândesc prin câte am trecut... Sunt extrem de isterică atunci când organizez un zbor, nu îndrăznește nimeni să mă sune pentru că în cel mai bun caz nu răspund… dar știu că după tot greul acela văd 97313 - zborul nostru - și știu că din toate zborurile, al nostru zboară ca să mai trăiască un om. S-a creat o destinație pentru el. (...) Uneori destinația e Palermo, cu escale la Iași, Cluj, Milano, Frankfurt, Palermo, Paris - pentru că efectiv zburăm peste tot. Deci dacă avem cinci copii de dus, mergem după ei prin țară, îi luăm, îi lăsăm pe fiecare unde trebuie. Și calculăm: dacă îl luăm pe primul și e intubat trebuie să îl lăsăm primul aici... Niciodată nu am spus «nu» și nu avem niciun ban! Nu avem. Asta e, găsim. (…) Nu cred că vreodată aș spune «nu știu, nu am găsit bani». E un drum totuși. Cum să mori pentru că nu ai putut să ajungi la spital?

Nu știu dacă se știe lucrul acesta, dar există formularul 112 care se obține foarte ușor, pentru tratament în străinătate, în aceeași zi. Formularul spune că dacă există o clinică din Europa care poate să trateze cazul și îl primește și ne spune și cât costă, se poate trata acolo și se decontează tot tratamentul, dar nu și transportul. Adică, cu alte cuvinte, poți să ajungi acolo, dar nu ai cu ce”, a mărturisit Adelina Toncean, în cadrul conferinței „Inspire Movement - Balance” de la Cluj-Napoca.

Cum poți să ajuți Asociația Blondie

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

Deschise la ING Bank – sucursala Obregia

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

C.U.I. 40914732

Revolut: +40 757 494 293 (@toncealbe)

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Donează direct de pe telefon prin aplicația BT Pay.

CITEȘTE ȘI: