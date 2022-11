Blondie, asociația care niciodată nu spune „nu” copiilor bolnavi! Adelina Toncean, la conferința „Inspire Movement”: „Din toate zborurile, al nostru zboară ca să mai trăiască un om”

Asociația Blondie este ONG-ul care niciodată nu spune „nu” familiilor care au copii bolnavi și au nevoie de ajutor. Adelina Toncean, fondatoarea asociației, a vorbit în cadrul conferinței „Inspire Movement” despre cum transportă cu avionul copii grav bolnavi din România la spitalele din străinătate.

Asociația Blondie este ONG-ul care niciodată nu spune „nu” familiilor care au copii bolnavi și au nevoie de ajutor / Foto 1: monitorulcj.ro, Foto 2: Asociația Blondie - Facebook

Fondatoarea Asociației Blondie, Adelina Toncean, a fost unul dintre speakerii care a vorbit despre echilibru și provocările vieții la prima ediție a conferinței „Inspire Movement - Balance”, organizată vineri în Cluj-Napoca, la Radisson Blu Hotel.

Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie, la conferința „Inspire Movement - Balance” / Foto: monitorulcj.ro

În linii mari, Asociația Blondie s-a născut pentru a oferi copiilor bolnavi și singuri șansa la o dezvoltare maximă din punct de vedere fizic, emoțional și intelectual, însă misiunea acestui ONG s-a extins de-a lungul timpului și a întâmpinat multe provocări.

Asociația Blondie, născută din suferința unei mame

Asociația Blondie s-a născut din suferința unei mame. Totul a pornit de la Cristi, un băiețel blond și singur în spitalul din Constanța, adoptat de Adelina Toncean.

Alintat „Blondie”, Cristi era grav bolnav, având o malformație cardiacă congenitală în care cele două artere mari sunt inversate. Șansa lui la viață a fost un articol despre cum micuțul Cristi are nevoie de o operație la Cluj. Atunci, Adelina Toncean, fondatoarea asociației a știut că va fi copilul ei. La vârsta de doi ani, Cristi a fost luat în plasament.

Timp de 11 ani, Blondie nu a trăit niciodată ca un copil bolnav, deși știa că va muri. Pe data de 25 octombrie 2014 tragedia s-a întâmplat, când avea doar 13 ani. Despre povestea lui Blondie aflați mai multe chiar de la mama sa adoptivă:

„Probabil atât de multă lume nu știe ce face asociația Blondie și este un lucru bun, un lucru pentru care multă lume trebuie să fie recunoscătoare. E bine să nu ne știi. Vreau fiecare să se gândească puțin cum ar răspunde la întrebarea «câți copii are acasă și ce vârste au» și dacă vi se pare că e o întrebare simplă, să știți că așa trebuie să fie.

Eu nu știu să răspund la întrebarea asta pentru că dacă răspund că am un copil, un băiețel de 9 ani care mă așteaptă acasă, ar însemna să nu vorbesc despre primul meu băiat pe care odată îl alintam Blondie. Odată, Blondie a fost numele nostru de alint și rar îi spuneam Cristi (așa cum îl chema). Îi spuneam așa pentru că era foarte blond atunci când l-am întâlnit și am decis să-l adopt. Avea 3 ani, era abandonat într-un spital din Constanța cu o malformație cardiacă foarte gravă. În momentul în care am aflat despre el am fost convinsă că medicina va evolua și că indiferent de câte ori aud din partea medicilor «nu se mai poate face nimic», eu o să fiu eu suficient de amazoană ca să fiu acolo când va avansa medicina. Atunci mi se părea că totul se rezolvă în străinătate și vom face tot ce va trebui și că Blondie va trăi. (...) Nu am luat în calcul că va fi ușor. Am luat în calcul operații, transplant... ni se vorbea despre transplant ca despre Meca. Visam transplant de inimă. Doar că lucrurile nu stau așa... operația la o vârstă așa mică nu ne mai lasă foarte multe opțiuni de tratament după. El avea 3 ani. A trăit 13 ani, 7 luni și 11 zile și pe 25 octombrie 2014 Blondie a murit în fața mea. Am chemat salvarea ca orice om responsabil ca să îmi spună că nu se mai poate face nimic. Și atunci am fost convinsă că nu îmi spun ce cred, că încă n-am înțeles ce zic.

Mi-au zis «îl resuscităm de 40 de minute, continuăm?» și am spus «DA!». Ca și cum după resuscitare urmează altceva… și dacă nu mai pot face asta o să facă altceva și nu o să îmi spună că Blondie a murit”, și-a amintit Adelina Toncean.

Patru oameni reușesc să facă imposibilul și niciodată nu spun „nu”

Deși misiunea Asociației Blondie era inițial susținerea copiilor bolnavi și singuri, aceasta s-a extins la transportarea cu avionul a acestor copii în străinătate la tratamente. Misiunea s-a schimbat cândce un copil trebuia să fie adus acasă din străinătate în plină pandemie:

„Am spus că este un lucru bun că nu știți ce este Blondie pentru că înseamnă că nu ați avut nevoie de noi. Credeți-mă, toată lumea care are nevoie de noi ne găsește. De aproape 3 ani ne-am asumat că vom ajuta. Nu ne-am imaginat vreodată unde va ajunge asociația, dar pe 27 mai 2020, în plină pandemie, am ales să aducem acasă cu un avion un copil rămas în străinătate după o operație de cord și atunci nu zbura nimeni. A fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut vreodată. Am crezut că o să facem un singur zbor și că vom reveni la ceea ce făceam inițial, anume să ajutăm copii bolnavi, singuri, dar apoi a fost altă familie care ne-a amintit că sunt și ei acolo și să-i aducem și pe ei, apoi a fost un copil care avea nevoie să ajungă la operație în străinătate și tot așa (...) Undeva la zborul 4-5 am știut că nu o să ne oprim. Apoi am ajuns la zborul 130”, a explicat Toncean în timpul conferinței „Inspire Movement”.

Asociația Blondie transporta un copil cu avionul la un tratament medical în străinătate / Foto: Asociația Blondie - Facebook

Poate nu vă vine să credeți, dar întreaga echipă Blondie este formată doar de patru oameni care împreună reușesc să facă imposibilul. Aceștia sunt Adelina Toncean (fondator), Veronica Manea (președinte), Ioana Dinu (manager de proiect) și Elena Tiu (creator de conținut).

„Suntem patru oameni cu totul. Astăzi am pregătit un zbor. A fost o zi tare grea... ca să pregătești un zbor trebuie ca în același timp să se potrivească următoarele lucruri: să ai un loc (un spital din afara țării care să-l primească pe copil), să fie copilul într-o stare suficient de bună încât să zboare, să ai suficienți bani, să ai avion, să ai acte. Am dus copil de 3 zile. Să faci pașaport până la trei zile este o performanță. Am făcut pașaport în dimineața cu zborul de nenumărate ori. Avem situații în care părinții nu sunt în țară, am avut părinți cu COVID-19 izolați în județe diferite și absolut niciodată, niciodată, nu am luat în calcul că am putea să nu reușim. Nici măcar un zbor. Niciodată nu am spus «nu»”, a mai spus fondatoarea asociației.

Unul dintre cazurile Asociației Blondie / Foto: Asociația Blondie - Facebook

Asociația Blondie, lovită puternic de creșterea prețului la combustibil

Din păcate, unul dintre cele mai afectate entități de creșterea prețului combustibilului este chiar Asociația Blondie, care aduce atât de mult bine în lume, însă duce de o lipsă mare de fonduri. Dacă înainte un zbor Blondie costa 17.000 de euro, acum prețul a crescut la 40.000, spune Adelina Toncean:

„Un zbor costa în decembrie, anul trecut, în jur de 17.000 de euro, iar acum costă în jur de 40. Cred că pe nimeni nu a lovit mai tare decât pe noi creșterea prețului la combustibil pentru că nimeni nu cred că consumă două tone jumate pe oră, dar chiar și așa, ok, e scump și e greu, nu a promis nimeni că va fi ușor. Dar cum vreodată să conteze că e greu? E o viață. Este viața cuiva. Noi le spunem oamenilor: «știți, ajutați-ne și pe noi ca să ajungă și copiii noștri să facă asta». Sunt copii pe care îi vedem și sunt copii pe care nu îi mai vedem, sunt copii care nu au trăit. Sunt copii pe care noi am făcut totul, dar nu a fost suficient, însă nu este mai puțin important.”

Avionul care zboară ca să mai trăiască un om

Zborurile pe care Asociația Blondie le face sunt extrem de complicate și greu de organizat, fiindcă pasagerii nu sunt simpli oameni, ci copii extrem de bolnavi. Însă dintre toate zborurile care pleacă din aeroporturile din România sau din lume, cel al Asociației Blondie „zboară” ca să mai trăiască un om:

„Când ajungem în aeroport, zborul nostru este pe tabel și mi se pare atât de frumos. Când mă uit și mă gândesc prin câte am trecut... Sunt extrem de isterică atunci când organizez un zbor, nu îndrăznește nimeni să mă sune pentru că în cel mai bun caz nu răspund… dar știu că după tot greul acela văd 97313 - zborul nostru - și știu că din toate zborurile, al nostru zboară ca să mai trăiască un om. S-a creat o destinație pentru el. (...) Uneori destinația e Palermo, cu escale la Iași, Cluj, Milano, Frankfurt, Palermo, Paris - pentru că efectiv zburăm peste tot. Deci dacă avem cinci copii de dus, mergem după ei prin țară, îi luăm, îi lăsăm pe fiecare unde trebuie. Și calculăm: dacă îl luăm pe primul și e intubat trebuie să îl lăsăm primul aici... Niciodată nu am spus «nu» și nu avem niciun ban! Nu avem. Asta e, găsim. (…) Nu cred că vreodată aș spune «nu știu, nu am găsit bani». E un drum totuși. Cum să mori pentru că nu ai putut să ajungi la spital?

Nu știu dacă se știe lucrul acesta, dar există formularul 112 care se obține foarte ușor, pentru tratament în străinătate, în aceeași zi. Formularul spune că dacă există o clinică din Europa care poate să trateze cazul și îl primește și ne spune și cât costă, se poate trata acolo și se decontează tot tratamentul, dar nu și transportul. Adică, cu alte cuvinte, poți să ajungi acolo, dar nu ai cu ce”, a mărturisit Adelina Toncean.

Când părinții contactează echipa Blondie, frica de faptul că vor fi refuzați este apăsătoare, spune Adelina Toncean. Însă, înainte ca părinții să intre în prea multe detalii, echipa îi liniștește și îi asigură că dacă au nevoie de un zbor pentru a-și salva copilul, răspunsul este „da!”: „Simt cum deodată piere și frica aia și chiar cred că-și văd copilul sănătos și își văd copilul cum se face bine. Cei mai mulți copii se fac bine.”

Asociația Blondie vrea să cumpere un avion ca să transporte copii bolnavi în străinătate la tratamente medicale / Foto: Facebook - Asociația Blondie

Ajută Asociația Blondie să cumpere un avion

Asociația Blondie își propune să cumpere propriul avion pentru a-i transporta pe copii la tratamente în străinătate.

Poți sprijini activitatea Asociației Blondie donând orice sumă în lei sau euro în conturile:

RO37 INGB 0000 9999 0909 6711 – LEI

RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 – EURO

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Mai poți dona și prin alte metode, online, pe site-ul Asociației Blondie AICI.

CITEȘTE ȘI: