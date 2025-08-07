Nu e nevoie de pelerine de ploaie la UNTOLD X. Va fi soare și cald.

Va fi cald la UNTOLD X, festivalierii se pot bucura de temperaturi de până la 32 de grade Celsius.

Vremea ține cu festivalierii la UNTOLD X | Foto: monitorulcj.ro

Treptat, pe parcursul celor patru zile UNTOLD X, vremea se va încălzi.

Va fi cald la ediția aniversară a festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca

Joi, 7 august, maxima zilei fi de 27 de grade Celsius, cu o minimă de 12 grade Celsius

Vineri, 8 august, temepraturile urcă la 29 de Grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade Celsius

Sâmbătă, 9 august se încălzește mai tare, iar temperaturile maxime ajung la 31 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de 15 grade Celesius

Duminică, 10 august va fi cea mai călduroasă zi de festival. Temperatura maximă va fi de 32 de grade celsius, iar minima de 14 grade Celsius.

Așadar, vremea va fi bună la UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj, iar participanții nu vor avea nevoie de pelerine de ploaie.

Festivalul UNTOLD a ajuns la cea de-a 10-a ediţie, iar în acest an se desfăşoară în perioada 7-10 august, la Cluj-Napoca.

