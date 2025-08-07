Conexiune modernă spre drumul de acces către Salina Turda: Peste 13 km de drum județean, pe direcția Ploscoș – Turda, modernizați.

Infrastructură rutieră modernă și mai multă siguranță în trafic în urma modernizării unui important segment al drumului județean DJ 161 B, care va oferi o conexiune sigură spre drumul de acces către Salina Turda.

Lucrări de întreținere pe drumul județean (DJ 161B) care leagă Turda de Ploscoș|Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a anunțat începrea lucrărilor de întreținere pe drumul județean (DJ 161B) care leagă Turda de Ploscoș.

Lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță pe drumul județean (DJ 161B) care leagă Turda de Ploscoș|Foto: Consiliul Județean Cluj

Sectorul de drum vizat de intervenții este situat între municipiul Turda și localitatea Ploscoș. Are o lungime totală de 13,254 kilometri și este încadrat între bornele kilometrice 11+787 și 25+041.

Infrastructură rutieră modernă spre drumul de acces către Salina Turda

Lucrările au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță.

„Întreţinerea acestui drum judeţean este importantă deoarece acesta se află în proximitatea municipiului Turda, cel mai important centru urban din acest areal, și, totodată, realizează joncţiunea cu drumul de acces spre Salina Turda, unul dintre cele mai importante obiective turistice ale judeţului Cluj”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor deteriorate de carosabil și tratarea burdușirilor și tasărilor, colmatarea rosturilor, curățarea platformei drumului de materialele și aluviunile aduse de ploi și viituri.

De asemenea, sunt realizate lucrări pentru aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor și a rigolelor, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, precum și reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material.

În această etapă se execută lucrări de defrișări din zona drumului, curățare de șanțuri și de aducere la profil a acostamentelor.

