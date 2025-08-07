Lucrările în teren la tronsonul doi al centurii metropolitane Cluj vor debuta în 2026. Dan Tarcea: „În paralel, lucrăm la drumurile de legătură”.

Lucrările la centura metropolitană și la drumurile de legătură se vor desfășura concomitent. „În momentul în care va fi gata centura metropolitană, vom avea finalizate și drumurile de legătură”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Lucrările în teren la tronsonul doi al centurii metropolitane Cluj vor debuta în 2026. Dan Tarcea: În paralel, lucrăm la drumurile de legătură. |Foto: imagine randată proiect - Emil Boc - Facebook

Contractul pentru tronsonul doi al centurii metropolitane a fost semnat în mai 2025, iar ulterior edilul Emil Boc anunța emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare pentru tronsonul 2 al centurii metropolitane a Clujului, începând cu data de 23 iunie 2025.

După cum explică viceprimarul Dan Tarcea, realizarea concomitentă a drumurilor de legătură va oferi o fluidizare sporită a traficului în cartierele din municipiu.

Dan Tarcea: La începutul lui 2026, intrăm efectiv la lucru la centura metropolitană

În prezent, se lucrează la partea de proiectare, iar lucrările propriu-zise în teren la centura metropolitană vor începe anul viitor.

„Se lucrează deja la partea de proiectare, astfel încât la începutul anului 2026 să putem intra efectiv la lucru la centura metropolitană.

În paralel, am muncit la drumurile de legătură: sunt 9 drumuri de legătură pe care le avem pentru centura metropolitană, pentru 5 dintre ele avem aprobate deja studiile de fezabilitate”, a anunțat, joi, viceprimarul Clujului Dan Tarcea, în cadrul unei intervenții radio locale.

Trei drumuri de legătură sunt situate în cartierul Mănăștur:

*Drumul DL22 – legătura cu Aleea Bâlea

Traseul drumului DL22 din municipiul Cluj-Napoca se desprinde din Nodul 8 al centurii metropolitan și continua pe traseul existent al străzilor: Cernăuți – Basarabiei – Dimitrie Gusti, până la intersecție cu Aleea Bâlea.

Valoarea investiției este de 88,1 milioane de lei, inclusiv TVA.

*Drumul DL23 – conexiune în cartierul Mănăștur

Traseul drumului DL23 este amplasat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în cartierul Mănăștur, în zona Nodului 8 de pe centura metropolitană și se ameneajează de la intersecția cu strada Basarabia (DL 22) pe traseul străzilor existente: Bucovina – Huedinului, până la intersecția cu strada Mehedinți.

Valoarea investiției este de 32,1 milioane de lei.

*Drumul DL24 – zona Edgar Quinet – Făget

Traseul drumului DL24 este situate pe versantul stâng al Văii Popii, pe marginea pădurii Bisericii și în zona denumită Fundătura. Drumul se suprapune exclusiv pe strada existentă Edgar Quinet, o zonă în plină dezvoltare rezidențială.

Valoarea investiției este de 31,9 milioane de lei.

De asemenea, alte două drumuri de legătură, care vizează cartierul Gheorgheni, zona Borhanci – Brâncuși, au fost aprobate în Consiliul Local.

CITEȘTE ȘI:

Investiție de 12 milioane de euro pentru drumul care leagă zona Borhanci de centura metropolitană

„Este vorba de cele două drumuri de legătură la centura metropolitană din cartierul Borhanci: unul din drumuri va face legătura între Borhanci și strada Liviu Rebreanu, iar sutdiul de fezabilitate pentru cel de-al doilea drum vizează legătura Borhanci – Constantin Brâncuși – strada Lăcrămioarelor, astfel încât să avem o descongestionare reală și serioasă a traficului din cartierul Borhanci.

Acum se lucrează la partea de proiectare și la exproprieri, astfel încât anul viitor să putem începe lucrările la aceste drumuri”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Lucrările la centura metropolitană, tronsonul doi, și la drumurile de legătură se vor desfășura concomitent.

„În momentul în care va fi gata centura metropolitană, vom avea finalizate și drumurile de legătură. Oricum aceste drumuri au un impact important asupra fludizării traficului din cartiere, fiind funcționale și fără centura metropolitană. Vor crește calitatea vieții oamenilor care locuiesc acolo și vor aduce o descongestionare reală a traficului din zonele vizate”, a explicat Dan Tarcea.

Drumurile de legătură la centura metropolitană sunt realizate din bugetul local.

Centura metropolitană Cluj va avea 14 noduri de legătură și va conecta o serie de zone și drumuri din zona metropolitană.

Contractul, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (fonduri alocate prin Programul Transport 2021-2027), este semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000 - Con-A Operations, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI.

Cum avansează lucrările pe segmentul Cluj-Florești?

De altfel, Dan Tarcea s-a referit și la lucrările desfășurate la primul segement al centurii meptropolitante, pe secțiunea Clu-Florești.

La începutul lunii iunie, primarul Emil Boc avertiza public antreprenorul asupra întârzierii lucrărilor în teren.

„Referitor la primul sector al centurii, în urmă cu mai bine de o lună erau înregistrate întârzieri și ne-am exprimat îngrjiorarea că secțiunea nu va fi încheiată potrivit graficului asumat, adică finalul lui 2025.

Între timp, constructorul a recuperat parțial din întârzieri, dar sperăm să recupereze integral din lucrări și să încheie acest obiectiv până la finalul anului. Noi am solicitat un plan de recuperare, iar în prezent lucrările sunt mai ample, inclusiv la pasajul din Florești, deci lucrările merg în direcția bună”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane au debutat în mai 2024 și vizează tronsonul Cluj-Florești, și lărgirea de la 4 benzi la 6 benzi.

Proiectul centurii metropolitane Cluj este derulat în baza unui protocol semnat în anul 2023 între CNAIR și Asocierea constituită din Primăriile Cluj-Napoca, Florești, Gilău, Baciu și Apahida.

Investiția totală pentru proiectarea și execuția centurii metropolitane a fost majorată de la 8,6 miliarde de lei la 9,3 miliarde de lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: