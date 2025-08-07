START UNTOLD X! Fanii au luat cu asalt porțile festivalului.

UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj, a început oficial, joi 7 august 2025. Sunt așteptați aproape un milion de participanți în cele patru zile ale evenimentului.

Deschiderea porților la UNTOLD a fost întâmpinată cu entuziasm de mii de fani, care au intrat în fugă, nerăbdători să trăiască din nou magia festivalului. | Foto: Sergiu TĂMAȘ - monitorulcj.ro

Mii de fani s-au strâns la porțile de intrare UNTOLD X. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc azi, joi, 7 august 2025, la ora 16.00.

Participanții au așteptat cu nerăbdare la rând pentru a intra în incinta festivalului UNTOLD X, ediția aniversară care va oferi numeroase momente unice pentru public și o atmosferă electrizantă.

Ce poți vedea la UNTOLD X în prima zi de festival?

Cu un lineup spectaculos, UNTOLD X reuneşte sute de mii de fani din întreaga lume într‑un eveniment dedicat muzicii, tehnologiei, modei şi culturii urbane. Pe lângă acestea organizatorii UNTOLD au pregătit noi zone în cadrul festivalului, create special pentru a diversifica şi mai mult experienţa pentru fanii de toate vârstele.

Fiecare zi de festival promite o călătorie diferită: de la emoţia show‑urilor live ale celor mai mari artişti, pâna la euforia seturilor oferite de DJ‑ii de top ai lumii.

Prima zi promite o experienţă memorabilă pentru toţi fanii. Fiecare colţ al festivalului va vibra în ritmuri diverse şi surprinzătoare: de la energia explozivă şi show‑urile exclusive de pe main stage, unde DJ‑i de top pregătesc seturi speciale, până la atmosfera profundă şi captivantă a scenei Galaxy, dedicată seturilor techno. Scena Alchemy aduce o combinaţie inedită, îmbinând elemente simfonice cu vibe‑ul hip‑hop, în timp ce în zona Daydreaming vei găsi sonorităţi chill şi deep house, perfecte pentru momente de relaxare şi visare în mijlocul festivalului.

Festivalul Untold este recunoscut pe plan internațional ca fiind un eveniment care atrage participanți din întreaga lume. | Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Astăzi, UNTOLD X te invită să explorezi acest univers muzical complet, cu artişti şi seturi care nu trebuie ratate.

Pe Main Stage : Partidul KISS FM, „Live Act”, Sam Garrett, Rag'N'Bone Man, Tujamo, Don Diablo, Tiesto şi Topic.

: Partidul KISS FM, „Live Act”, Sam Garrett, Rag'N'Bone Man, Tujamo, Don Diablo, Tiesto şi Topic. Pe Galaxy Stage : Akos, Chapter 47, Marwan Dua, Black Coffee, Arapu B2B Priku şi Nusha.

: Akos, Chapter 47, Marwan Dua, Black Coffee, Arapu B2B Priku şi Nusha. Pe DayDreaming Stage : Julian M, Denes Toth, Vite, Parra For Cuva, Ben Bohmer (live), Armen Miran şi Marten Lou.

: Julian M, Denes Toth, Vite, Parra For Cuva, Ben Bohmer (live), Armen Miran şi Marten Lou. Pe Alchemy Stage : Candyboii, Nouă Unşpe, Marko Glass&Bvcovia, Albert NBN, Petre Ştefan, Ian, Oscar şi Wilkinson.

: Candyboii, Nouă Unşpe, Marko Glass&Bvcovia, Albert NBN, Petre Ştefan, Ian, Oscar şi Wilkinson. Pe Time Stage : Dario Di Bona, Adrien B2B Ifrim, Dalsenio B2B Rhum G, Pomboklap B2B Deny, Andre Soueid, Goldcher, Raffa Guido, Dumad & Alb Who & Cezar.

: Dario Di Bona, Adrien B2B Ifrim, Dalsenio B2B Rhum G, Pomboklap B2B Deny, Andre Soueid, Goldcher, Raffa Guido, Dumad & Alb Who & Cezar. Pe Tram Stage : Mircea Ivan, Grig, Addi, Toesup, 4Awl, Draos, Sharaf, Serginio, DJ Mă‑ta, NRB B2B BRN şi Villain.

: Mircea Ivan, Grig, Addi, Toesup, 4Awl, Draos, Sharaf, Serginio, DJ Mă‑ta, NRB B2B BRN şi Villain. Pe Retro Fantesia Stage: SOA Deejays, UNTOLD Creators Takeover, Antenna, Dan T&MC Zedho şi Emo Reunion. Aici poți avea parte de o călătorie nostalgică alături de hit-uri care animau petrecerile de demult.

UNTOLD nu înseamnă doar muzică. E bucurie, libertate și expresie. Costumațiile inedite spun povești, creează personaje și transformă fiecare zi într-un spectacol vizual unic. | Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Ce ai voie și ce nu la UNTOLD X?

Nu este permis accesul în festival cu: substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile, orice obiecte care în pot răni alți participanți.

Toți fanii sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte interzise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalul. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului https://untold.com.

Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor verifica în detaliu fiecare participant, iar orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi reținute la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru acestea.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, va începe joi, 7 august 2025, la ora 16.00.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 05.00.

