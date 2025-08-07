Acces mai simplu la servicii medicale pentru pacienții cronici, fără bilet de trimitere de la medicul de familie

Pacienții cronici sunt scutiți de drumurile la medicul de familie, astfel încât pot apela direct la serviciile unui medic specialist, fără a obține în prealabil un bilet de trimitere.

Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie, potrivit unui ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

„Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a transmis, miercuri seara, ministrul Sănătății pe Facebook.

Debirocratizare și acces facil pentru pacienții la servicii medicale esențiale

Astfel, pacienții se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără trimitere de la medicul de familie într-o serie de cazuri, precum:

*diabet zaharat, nutriție și boli metabolice - la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specifice;

*hemofilie și talasemie - la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național;

*boli rare - la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare;

*tuberculoză - la medicul pneumolog pentru pacienții care fac parte din programul național de control al tuberculozei;

*HIV/SIDA - la medicul infecționist pentru pacienții din programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA;

*sănătatea femeii și copilului - la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

„Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a susținut Alexandru Rogobete.

Localități fără medici de familie

În prezent, un număr de 180 de localități, orașe și comune din România, nu au medic de familie, potrivit datelor prezentate în primăvara acestui an de ex-președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea.

Deficitul de medici de familie s-a accentuat constant: de la 14.000 de medici, în prezent în România mai sunt active aproximativ 9.200 de cadre medicale în sectorul medicinii primare, iar lipsa de personal calificat se va accentua, inclusiv în mediul urban, potrivit estimărilor oficiale.

