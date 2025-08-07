Dragoș Danian, CEO Terapia Cluj: „Hiroshima, 6 august 1945. Apoi Nagasaki, 9 august 1945.”

„Sunteți în vacanțe și concedii, creșteți PIB-ul din Turcia, Grecia, Tunisia, Egipt, și așa mai departe”, scrie Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

„Sunteți ocupați cu distracția, cu creșterea TVA-ului, cu tarifele vamale ale lui Donald Trump, cu reforma bugetară, cu funeraliile lui Ion Iliescu (ocazie cu care poate v-ați întrebat de ce România nu primește mesaje de condoleanțe de la marile puteri ale lumii), cu debandada din România, cu scandalurile din companiile de stat și cu multe-multe altele.

Sper să nu vă stric cheful.

În urmă cu 80 de ani, la 6 august 1945, prima bombă nucleară exploda deasupra orașului japonez Hiroshima. După alte 3 zile, încă una exploda deasupra orașului japonez Nagasaki. Detalii aveți în „Oppenheimer” a lui Christopher Nolan, un film greu de înțeles pentru europeni. Nu mai vorbim de japonezi.

150 de mii de oameni la Hiroshima și 80 de mii la Nagasaki au murit datorita exploziei și, ulterior, datorită bolilor de radiație.

La 80 de ani după tragedie se vorbește prea ușor despre război nuclear, despre avioane, submarine, rachete, drone și alte instrumente letale care pot transporta și plasa cu mare finețe încărcături nucleare de multiplii de x ori mai mari decât acum 80 de ani cine știe unde și la cați kilometri distanță.

În loc să folosim puterea nucleară a elementelor radioactive pentru producerea de energie ieftină, în explorarea spațiului cosmic, în medicina sau în orice alt domeniu - și să facem bani din asta - astăzi, mai mult ca oricând, fabricăm avioane, submarine, rachete, drone și alte instrumente letale care pot transporta și plasa cu mare finețe încărcături nucleare de multiplii de x ori mai mari decât acum 80 de ani cine știe unde și la cați kilometri distanță.

Da, se fac bani și din asta, aveți dreptate.

Citim în presă, cu un oarecare sentiment de invidie, că Polonia și Țările Baltice doresc sa își instaleze arsenaluri nucleare. Ce bine ar fi să avem și la noi vreo câteva rachete, micuțe, cu încărcătură nucleară. Să le instalam în silozuri în zone cu probleme economice, cu șomaj mare, cu populație cu venituri mici.

Ce de afaceri pe verticală și orizontală s-ar înființa în jurul acestor silozuri.

Ce selfiuri si tiktok-uri s-ar face cu o ciupercă nucleară.

Cum am mai oblitera câteva orașe de 150 de mii de locuitori pentru ca apoi cei trei generali simpatici de la televizor să ne povestească ce moarte rapidă este moartea nucleară.

Parca am înnebunit, la 80 de ani de la Hiroshima si Nagasaki vorbim despre arme nucleare ca despre o înghețată bună de la mall.

Mai gândiți-vă!

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

