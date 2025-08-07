Anunț de mediu - Composesoratului Foștilor Clăcași din Agârbiciu și a Bisericii Ortodoxe , UP III Agârbiciu, județul Cluj

Direcția Județeană de Mediu Cluj anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate private aparținând Composesoratului Foștilor Clăcași din Agârbiciu și a Bisericii Ortodoxe , UP III Agârbiciu, județul Cluj, titular : Composesoratul Foștilor Clăcași din Agârbiciu, Biserica Ortodoxă. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la DJM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl.9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@djmcj.anmap.gov.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 13:00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului .