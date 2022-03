Aproape 100 de refugiați ucraineni, trimiși de Asociația Blondie în Munchen. Cel mai mic pasager, un bebeluș de trei săptămâni

Asociația Blondie a reușit să fie alături de refugiații din Ucraina care fug din calea războiului. 95 de cetățeni ucraineni se află în acest moment într-un zbor care are destinația finală Munchen, Germania.

Asociația Blondie a reușit să trimită 95 de refugiați din Ucraina spre Munchen. Cel mai mic pasager, un bebeluș de trei săptămâni

Cei de la Asociația Blondie au vrut să fie alături de refugiații din Ucraina care fug din calea războiului care a început în urmă cu două săptămâni și au reușit să îmbarce 95 de cetățeni ucraineni într-un zbor din București spre Munchen, Germania. Cel mai mic pasager al aeronavei este un bebeluș de trei săptămâni.

Tot mai mulți cetățeni ucraineni fug din calea războiului, așa că Asociația Blondie au încercat să le fie cât mai aproape acestor persoane și să îi ajute în drumul lor din calea războiului.

Astăzi, 9 martie, 95 de mame, bunici și copii vor decola în două ore din București cu destinația finală Munchen, Germania.

„După 2 ani în care am învățat să zburăm cu copii mici și foarte mici, după ce am zburat pe ninsoare și pe arșiță, după ce am scris pe hârtii boli cu nume greu de pronunțat, trecem la alt greu! Foarte greu! Și facem azi primul zbor Blondie pentru persoanele refugiate din Ucraina ajunse pe teritoriul României. 95 de mame, bunici, copii iar mici și foarte mici decolează în două ore cu destinația Munchen. E frică, panică, tensiune. E emoție. E greu! Dar în 4 ore, pe la 12, ora Germaniei 95 de mame, bunici, copii mici și foarte mici vor păși pe un pământ de la care speră și așteaptă, în sfârșit, un pic de liniște.

Germania, fii blândă cu ei. Au fost deja la porțile iadului și ii sperie nesiguranta. Vor doar un pic de normalitate pentru puii pe care i-au salvat când au fugit! Noi ti-i aducem în siguranță!”, a transmis Asociația Blondie.

Cel mai mic pasager, un bebeluș de trei săptămâni

La bordul aeronavei pe lângă pasageri se află medici și traducători care să îi ajute pe cetățenii din Ucraina pe tot timpul zborului.

„Noi avem în momentul de față cazate 400 de persoane în București cărora le oferim cazare, masă și asistență medicală. Am primit foarte multe cereri de zbor în Germania, foarte mulți dintre ei ne rugau să îi ajutăm să ajungă în Germania și am zis să facem ce știm cel mai bine. Să cerem un avion a fost ușor, să organizăm totul a fost extraordinar de greu, genul acela de greu pe care nu îl uit nici măcar în somn.

Totul trebuia să fie foarte repede pentru că ei își doresc să găsească cât mai repede o soluție, să plece cât mai repede, să știe că au un drum stabilit. Foarte greu a fost, dar acuma suntem mai liniștiți. Astăzi zboară 95, iar la bordul aeronavei avem doi medici, oameni de la noi, traducători. Sunt foarte mulți copii mici, cea mai mică fetiță are trei săptămâni. Ne-a ajutat foarte mult ambasada și Ministerul Afacerilor Externe să bifăm toate actele la timp și să plecăm. Pe aeroport îi vor aștepta oameni care deja ne-au anunțat că vor să îi ajute. Majoritatea nu au nimic planificat, nu se duc către nimeni, nu au rude, pur și simplu speră că acolo vor fi în sfârșit bine”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.

