Imagini de la cel mai scump zbor al Asociației Blondie. 5 copii grav bolnavi au fost trimiși la tratament în străinătate. GALERIE FOTO

Asociația Blondie a organizat cel mai scump zbor de până acum, în valoare de 54.000 de euro. Cinci copii grav bolnavi au fost trimiși la tratament în străinătate.

Zborul cu numărul 137 este cel mai scump zbor pe care Asociația Blondie îl organizează și este extrem de important pentru că acesta va duce cinci copii grav bolnavi din România în străinătate la tratamente.

Pentru acest zbor, într-o singură noapte s-au adunat 25.000 de euro cu ajutorul unei comunități cu suflet mare și a părinților unui copil care nu a mai avut suficient timp ca să zboare cu Asociația Blondie spre un spital din străinătate.

Peste 40.000 de euro, strânși în 40 de minute

Însă această sumă nu a fost suficientă ca zborul să fie realizat. Fondatoarea asociației, Adelina Toncean, a participat în cursul zilei de luni la emisiunea TV „La Măruță”, unde a spus că mai au nevoie de 30.000 de euro ca zborul să se întâmple, iar copiii să fie ajutați. În 40 de minute s-a întâmplat o „minune”. Asociația Blondie a strâns peste 40.000 de euro, ceea ce înseamnă 1.000 euro/minute ca acești copii să poată fi duși la tratamente.

Asociația Blondie a postat pe pagina lor oficială de Facebook mai multe fotografii cu zborul 137.

„Inițial am zis că avem nevoie de o zi să ne revenim și, apoi, să vă povestim despre cum au fost zborurile 137 și 138, dar ieri am realizat că nu mai avem mult timp până când vom începe să organizăm zborul 139. «Cam așa, pe luni, am confirmat aseară» celor de la clinica San Donato din Milano.

Jumătate de oră mai târziu am știut ca îl facem azi. În seara asta! Dimineața am sunat la TAROM cu tensiunea aia cu care realizezi și tu ce ceri: un avion care să zboare în câteva ore către o destinație din Europa! Pe la 11.00 aveam deja orarul de zbor. Și în 3 ore zburăm! Tot datorita vouă!

Zborul 139, al treilea zbor de săptămâna asta, pleacă spre Milano cu o zânuță la bord. Și cu atâta greu! P.S. Lăsăm aici imaginile din zborul 137. Că nu vi le-am arătat. Și peste 3 ore, dacă vă uitați spre cer, o să fim și noi acolo”, a transmis Asociația Blondie.

