Peste 320 de cazuri de rujeolă înregistrate în luna iulie. România, pe ultimul loc în UE la vaccinarea anti-rujeolică.

În România au fost raportate peste 320 de cazuri de rujeolă, în iulie, în condițiile în care rata de vaccinare a scăzut la 62%, cu mult sub rata de 95% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

Peste 320 de cazuri de rujeolă înregistrate în luna iulie. România, pe ultimul loc în UE la vaccinarea anti-rujeolică.|Foto: Depositphotos.com

La jumătatea verii, România înregistra 324 cazuri de rujeolă, cele mai multe dintre acestea provenind din județele Constanța (33) și Botoșani (27), potrivit informării publicate miercuri de Institutul Național de Sănătate Publică.

Astfel, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2025, în România au fost notificate 35.424 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese, conform datelor publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT):

*cinci decese - în Municipiul București,

*patru decese - în județul Brașov,

*trei decese - în județul Giurgiu.

De asemenea, câte două decese au fost raportate în județele Argeș, Iași, Suceava, Satu Mare și câte unul în județele: Mureș, Sibiu, Buzău, Constanța, Alba, Ialomița, Vaslui, Bacău, Bihor și Botoșani, arată sursa citată.

În același timp, în iulie 2025, au fost utilizate 24.896 de doze de vaccin ROR din stoc național, informează INSP.

Cel mai mare focar de rujeolă din ultimii 25 de ani

În primăvara acestui an, Europa înregistra cel mai mare focar de rujeolă din ultimii 25 de ani, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.

Focare active s-au înregistrat în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Italia, Spania și Germania. Scăderea ratelor de vaccinare în Europa, accelerată după pandemia Covid, a contribuit la această explozie de cazuri.

Experții în sănătate avertizează că rujeola se răspândește foarte ușor și poate provoca complicații grave, inclusiv infecții ale urechii și pieptului și inflamarea creierului. Unii copii ajung în spital și suferă consecințe pe termen lung.

România, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă o rată de vaccinare de 95% pentru a atinge imunitatea colectivă, România înregistra o rată de vaccinare de 62%.

În timp ce în Europa rujeola revine în forță, România se află în prima linie: din iunie 2024 și până în mai 2025, a înregistrat opt decese și 13.000 din cele aproximativ 18.000 de cazuri din Spațiul Economic European (SEE).

77,8% din cazurile de rujeolă din UE, raportate în România

Tot mai mulţi părinţi din România aleg să nu-şi vaccineze copiii, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru rujeolă-oreion-rubeolă, avertiza, în martie 2025, organizația „Salvați Copiii”.

Analiza datelor privind acoperirea vaccinală în perioada 2020-2024 evidențiază o tendință îngrijorătoare de scădere pentru cele două vaccinuri obligatorii, cu implicații semnificative pentru sănătatea publică. Scăderea ratelor de vaccinare a avut un impact epidemiologic semnificativ, evidențiat cel mai clar prin apariția epidemiei de rujeolă din decembrie 2023.

Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului, arată studiul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: